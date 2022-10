Bank Pekao z kolejnymi podwyżkami na lokatach. 8% rocznie także dla obecnych klientów

/ Bank Pekao

8 proc. w skali roku na lokatach z funduszem inwestycyjnym i 7 proc. rocznie na depozycie dostępnym w aplikacji mobilnej PeoPay – to najnowsza oferta lokat terminowych w Banku Pekao.

Najnowsze zmiany objęły dwa produkty banku – lokatę dostępną w połączeniu z funduszem inwestycyjnym oraz promocyjną Lokatę z Żubrem. W obu przypadkach bank postawił na wyższe oprocentowanie.

Lepszą stawkę można zyskać, decydując się na lokatę dostępną dla korzystających z oferty funduszy inwestycyjnych Pekao TFI. Oprocentowanie sięga 8 proc. w skali roku i dotyczy lokaty 12-miesięcznej. 7,50 proc. rocznie towarzyszy depozytowi na 6 miesięcy, z kolei 7 proc. w skali roku ofercie na najkrótszy termin – 3 miesiące. Jest to podwyżka o 1 pp. w stosunku do poprzednio obowiązującego oprocentowania. Z oferty mogą skorzystać wszyscy zainteresowani, o ile przekażą połowę środków na fundusz inwestycyjny. Lokata nie ma żadnych ograniczeń kwotowych. Z propozycji banku można skorzystać do końca października br. w oddziałach i kanałach elektronicznych.

7 proc. w skali roku to natomiast maksymalne oprocentowanie obowiązujące na promocyjnej Lokacie z Żubrem. Bank przedłużył 3 października br. poprzednio obowiązującą ofertę specjalną, wprowadzając do niej kilka zmian. Jedną z nich jest maksymalna kwota wpłaty, która obecnie wynosi 50 tys. zł, czyli o 20 tys. zł więcej niż poprzednio. W ramach nowej edycji promocji klient może wybrać okres lokaty i zamrozić środki na 3,6 lub 12 miesięcy. Bank daje możliwość założenia po jednej lokacie na każdy z ww. terminów. To nowość, bowiem wcześniej oferta ograniczała się jedynie do wariantu na pół roku. Lokaty otrzymały następujące oprocentowanie:

Lokata z Żubrem na 3 miesiące – 6 proc. w skali roku,

Lokata z Żubrem na 6 miesięcy – 6,50 proc. rocznie, czyli o 0,50 pp. więcej niż w poprzedniej edycji promocji,

Lokata z Żubrem na 12 miesięcy – 7 proc. w skali roku.

Oferta obowiązuje do 30 listopada br.

Bank Pekao to jeden z częściej poprawiających warunki na lokatach banków. Ostatnia aktualizacja cennika miała miejsce 16 września br., kiedy to w ofercie zadebiutowała lokata na 8 proc. w skali roku. Lokata na nowe środki na 12 miesięcy, bo o niej mowa, to promocyjna oferta Lokaty negocjowanej na kwotę nie niższą niż 20 tys. zł. Można z niej skorzystać do 14 października br.

Aktualnym liderem na rynku lokat jest Bank Nowy. 30 września br. zaproponował on stawkę w wysokości 8,50 proc. w skali roku na miesięcznej lokacie NOWYdepozyt 1M Wysoki Procent. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci banku, którzy otworzą rachunek depozytowy. Na depozyt można wpłacić do 10 tys. zł.