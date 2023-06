Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen w maju wzrosła do 12,5 USD z 11,7 USD w kwietniu Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen w maju wzrosła do 12,5 USD z 11,7 USD w kwietniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się do 1,9 USD z 2,7 USD w kwietniu.