Bank Pekao: stopy wzrosną do 7,00-7,25 proc., dalsze podwyżki w '23 mało prawdopodobne

Stopa docelowa w Polsce w świetle wyników dzisiejszego posiedzenia RPP to 7,00-7,25 proc., a kontynuacja podwyżek stóp w przyszłym roku jest bardzo mało prawdopodobna - napisał w komentarzu do środowej decyzji RPP ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

"To, czego w komunikacie na pewno nie ma, to definitywnego zakończenia cyklu. Rada pozostaje zatem w trybie zależności od danych, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Zważywszy jednak na zwolnienie tempa podwyżek do standardowych 25 pb. (do takich cykli zacieśnienia wszakże przyzwyczaiły nas poprzednie RPP), coś w myśleniu Rady się zmieniło. Niewątpliwie należy traktować to jako wyraz obaw o wzrost gospodarczy i przekonania o zbliżającym się końcu cyklu" - napisano w nocie.

"Ten ostatni wniosek jest naszym zdaniem niewątpliwy, choć można nie zgadzać się co do stopy docelowej i momentu jej osiągnięcia. Naszym zdaniem kontynuacja podwyżek stóp w przyszłym roku jest bardzo mało prawdopodobna. Z kolei ponowne przyspieszenie ich tempa wymagałoby całkowitego zanegowania scenariuszy makro (odwołania spowolnienia / recesji), czego również się nie spodziewamy. Stopa docelowa w Polsce to najpewniej w świetle wyników dzisiejszego posiedzenia 7,00-7,25 proc. Więcej na temat przesłanek stojących za dzisiejszą decyzją dowiemy się z jutrzejszej konferencji prasowej prezesa NBP" - dodano.

RPP podwyższyła 7 września stopę referencyjną o 25 pb. do 6,75 proc., zgodnie z oczekiwaniami. Była to jedenasta z rzędu podwyżka stóp NBP. (PAP Biznes)

