Coś drgnęło w lokatach. Stawki podnosi też Pekao

Bank Pekao poinformował o podniesieniu oprocentowania lokat. Część stawek weszła już w życie, pozostałe wejdą do 4 maja. Bank proponuje 3,5 proc. na kontach oszczędnościowych i 4 proc. na lokacie z funduszem.

Kilka dni temu pisałem, że PKO BP zdecydował się na podwyżkę oprocentowania lokat. Nowe stawki mają wejść w życie od dzisiaj. Wspomniałem wówczas, że ruch państwowego giganta najprawdopodobniej wymusi na pozostałych bankach zmiany w oprocentowaniu lokat. Na odpowiedź konkurencji nie trzeba było długo czekać. Dziś o zmianach w ofercie informuje drugi co do wielkości bank w kraju – Pekao.

Pekao przebija stawkę PKO BP. Na kontach oszczędnościowych proponuje 3,5 proc. na sześć miesięcy, na lokatach do 2,75 proc. dla nowych środków i 2,5 proc. na lokacie mobilnej w aplikacji PeoPay. Jest też lokata na 4 proc., ale powiązana z funduszem. Klient dostanie takie oprocentowanie, jeśli zdecyduje się wpłacić 70 proc. środków na inwestycję, a 30 proc. na lokatę. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Produkt Nowe oprocentowanie Konta Oszczędnościowe – promocja dostępna od 28 kwietnia do 31 lipca bankowości mobilnej PeoPay, internetowej Pekao24 oraz w oddziałach. Oferta dla nowych klientów. 3,5% na 6 miesięcy do 400 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Premium 3,5% na 6 miesięcy do 100 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym 3,5% na 6 miesięcy do 3 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Mój Skarb dla dzieci do 18 lat Lokata na Nowe Środki do 1 mln zł – promocja dostępna od 15 kwietnia u doradców premium w oddziałach i na telefon. Oferta dla nowych i obecnych klientów. 2,75% na 12 miesięcy 2,5% na 6 miesięcy 2,25% na 3 miesiące Lokata z Funduszami Pekao TFI – promocja dostępna od 1 maja w bankowości mobilnej PeoPay i internetowej Pekao24. Oferta dla obecnych i nowych środków dla nowych i obecnych klientów. Lokaty na 6 miesięcy: 4% (gdy 70% na fundusze a 30% na lokatę) 3,5% (gdy po 50% na fundusze i lokatę) 3% (gdy 30% na fundusze i 70% na lokatę) Lokata mobilna PeoPay – promocja dostępna od 28 kwietnia w bankowości mobilnej PeoPay. Oferta dla obecnych i nowych środków, dla nowych i obecnych klientów, którzy mają lub wyrażą zgody marketingowe oraz włączą e-wyciągi. 2,5% na 3 miesiące do 30 tys. zł Konta Oszczędnościowe – od 4 maja podwyżka standardowego oprocentowania Kont Oszczędnościowych posiadanych przez obecnych i nowych klientów. 1,2% na Koncie Oszczędnościowym Premium 1,0% na Koncie Oszczędnościowym 1,0% na Koncie Oszczędnościowym Mój Skarb dla dzieci do 18 lat

Stawki rzędu 3-4 proc. to jeszcze nie jest to, czego oczekują klienci w obliczu inflacji sięgającej 11 proc. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 4,5 proc., więc teoretycznie banki mogłyby oferować lokaty nawet na 5 proc. Tak się jednak nie dzieje. O ile oprocentowanie kredytów jest powiązane ze stopami NBP, to oprocentowanie lokat już nie. Nie ma też możliwości, by zmusić banki do podniesienia oprocentowania depozytów.

– Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie regulują sfery oprocentowania depozytów terminowych lub rachunków oszczędnościowych. Oznacza to, że banki mają swobodę ich kształtowania w oparciu o wewnętrzną politykę oraz przyjęty model biznesowy – informuje KNF w odpowiedzi na pytanie PAP o rozdźwięk między wzrostem oprocentowania kredytów i brakiem wzrostu oprocentowania lokat.

Tymczasem dziś na Twitterze analitycy Banku BNP Paribas napisali, że stopy procentowe NBP mogą wzrosnąć nawet do 8 proc. – Podwyższamy naszą prognozę stopy referencyjnej NBP i zakładamy, że na koniec trwającego cyklu podwyżek stóp procentowych osiągnie ona poziom 8 proc. wobec 6.5 proc., którego spodziewaliśmy się dotychczas. Główny powód to nakręcanie się spirali płacowo - cenej, przy wysokiej aktywności gospodarczej na początku bieżącego roku i perspektywach luzowania fiskalnego. Skłoni to naszym zdaniem RPP do jeszcze agresywniejszego zaostrzania parametrów polityki pieniężnej – czytamy na profilu BNP Paribas o Rynkach.