10 proc. na lokacie w kolejnym banku. Oferta nie jest jednak dla każdego

Kolejny bank podnosi oprocentowanie na wybranych lokatach. Tym razem na podwyżkę postawił Bank Pekao. 10 proc. w skali roku można zyskać, wybierając Lokatę Inwestującą. Nazwa depozytu nie jest przypadkowa, bowiem depozyt ma pewien „haczyk”.

Aktualne parametry Lokaty Inwestującej w Banku Pekao to 10 proc. w skali roku na okres 6 miesięcy z wpłatą minimalną określoną na poziomie 6000 zł oraz limitem górnym na poziomie 50 000 zł. Bank nie stawia ograniczeń co do liczby posiadanych produktów. Lokata Inwestująca to depozyt połączony z funduszem inwestycyjnym.

Cały proces dotyczący założenia lokaty oraz mechanizm jej działania można znaleźć na stronie internetowej banku. Otwierając Lokatę Inwestującą, bank jednocześnie otwiera klientowi rejestr na 1 z 6 dostępnych funduszy inwestycyjnych. Co miesiąc przelewane są na niego środki z Lokaty Inwestującej w równych ratach. Odsetki są naliczane od zmniejszającego się z czasem salda lokaty.

Z lokaty można skorzystać w oddziałach banku, serwisie internetowym lub w aplikacji mobilnej PeoPay. W trakcie procesu otwarcia lokaty klient wybiera fundusz inwestycyjny zgodnie z własną tolerancją na ryzyko, wypełniając szczegóły funduszowe.

Lokata Inwestująca to produkt inwestycyjno-oszczędnościowy wprowadzony do oferty Banku Pekao w lutym br. Początkowo była ona objęta oprocentowaniem w wysokości 9 proc. w skali roku. Pierwsza odsłona Lokaty Inwestującej obowiązywała do końca marca br. Z aktualnej oferty można skorzystać do 31 sierpnia 2023 r. Bank przypomina, że inwestycja w fundusze inwestycyjna obarczona jest ryzykiem.

10 proc. w skali roku to nieprzekraczalna do tej pory stawka na produktach oszczędnościowych w ostatnich miesiącach. Aktualnie tyle można zyskać, wybierając Konto oszczędnościowe Start w Raiffeisen Digital Banku. Niewiele mniej, bo 9,50 proc. w skali roku, proponuje Citi Handlowy w specjalnej promocji trzech produktów (karta kredytowa, konto osobiste i konto oszczędnościowe).