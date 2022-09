Bank Pekao od października będzie oferował obligacje detaliczne Skarbu Państwa

/ Bank Pekao

Ministerstwo Finansów oraz Bank Pekao podpisały umowę otwierającą możliwość zakupu obligacji detalicznych Skarbu Państwa w Banku Pekao za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao. Obligacje będą dostępne od października za pośrednictwem kanałów elektronicznych, nie tylko dla klientów Pekao - poinformował bank w komunikacie.

W ofercie Banku Pekao, który obsługę i sprzedaż obligacji będzie prowadził za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao), znajdzie się sześć rodzajów obligacji detalicznych Skarbu Państwa.

"Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu portfela inwestycji gospodarstw domowych, w oferowaniu instrumentów z myślą o środkach gromadzonych na przyszłość. Dążymy do tego, aby być instytucją pierwszego wyboru i zapewnić klientom maksymalny zakres usług i produktów, oferowanych w nowoczesny sposób. Obligacje skarbowe to dla nas kolejna okazja, aby zaprosić do zbudowania lub pogłębienia relacji z naszym bankiem" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes banku Leszek Skiba.(PAP Biznes)

