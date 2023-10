Darmowe konto firmowe w Banku Pekao i 2000 zł premii

Bank Pekao oferuje 2000 zł premii dla przedsiębiorców. Nagroda wypłacana jest po założeniu konta firmowego i spełnieniu określonych warunków – np. za zawarcie umowy o terminal płatniczy, czy za połączenie bankowości internetowej z platformą księgową. Sprawdzamy, co trzeba zarobić, żeby otrzymać pełną kwotę bonusu.

W drugiej połowie września analizowaliśmy oferty dwóch banków z premiami dla przedsiębiorców. Nest Bank proponuje 1400 zł dla firm, a Bank Millennium 2600 zł bonusu za założenie konta firmowego i wykonanie kilku aktywności. Na wymienionych instytucjach premie się nie kończą. Pomiędzy jest m.in. Bank Pekao, który oferuje do 2000 zł nagrody dla osób prowadzących własny biznes. Przyjrzeliśmy się propozycji banku i liście kryteriów, o których trzeba pamiętać. Podstawą do wypłaty pieniędzy jest wyrażenie zgód marketingowych, ale to nie wszystko.

„2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata” w Banku Pekao

Łączna kwota premii pieniężnej w promocyjnej ofercie Banku Pekao wynosi 2000 zł. Taką sumę mogą otrzymać przedsiębiorcy, otwierający Konto Przekorzystne Biznes. Na kwotę nagrody składają się pomniejsze bonusy:

200 zł za połączenie bankowości internetowej z platformą księgową „Księgowość z Żubrem”,

za połączenie bankowości internetowej z platformą księgową „Księgowość z Żubrem”, do 600 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą debetową Mastercard lub aplikacją PeoPay (max. 100 zł miesięcznie),

zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą debetową Mastercard lub aplikacją PeoPay (max. 100 zł miesięcznie), do 600 zł za umowę o terminal płatniczy i przyjęcie płatności na tym terminalu,

za umowę o terminal płatniczy i przyjęcie płatności na tym terminalu, 600 zł za zawarcie pierwszej umowy leasingu lub faktoringu lub umowy o kredyt/pożyczkę z gwarancją.

Promocja „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata” w Banku Pekao trwa od 1 lipca do 31 października 2023 r. (włącznie).

Konto firmowe za 0 zł w Banku Pekao

Bank Pekao w ramach promocyjnej oferty zwalnia przedsiębiorców z miesięcznej opłaty pobieranej za prowadzenie konta firmowego. W związku z tym przez okres 24 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa o Konto Przekorzystne Biznes, cena za korzystanie z rachunku wynosi 0 zł.

Po tym czasie opłata będzie pobierana w wysokości zgodnej z obowiązującą tabelą opłat i prowizji bankowych. Przy czym wciąż może wynieść 0 zł, jeżeli przedsiębiorca spełni jeden z warunków:

zapewni wpływy w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami w Banku Pekao,

z rachunku wykonany zostanie co najmniej 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),

na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez Bank,

na rachunku wykonana zostanie co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku,

1 transakcja wymiany walut w Banku, z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

Jeżeli posiadacz rachunku nie spełni warunków zwalniających to koszt prowadzenia Konta Przekorzystnego Biznes wynosi 12 zł miesięcznie.

Przedsiębiorca, aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty za prowadzenie konta firmowego musi spełnić łącznie dwa warunki: zawrzeć z bankiem w okresie przystąpienia do promocji wskazanym umowę o Konto Przekorzystne Biznes w złotych i kartę debetową Mastercard wydaną do tego rachunku oraz wyrazić zgody na przystąpienie do promocji i zaakceptować regulamin.

Kto może otrzymać premię w Banku Pekao?

Uczestnikiem promocji może być klient biznesowy, będący osobą fizyczną prowadzącą lub otwierającą w okresie trwania promocji jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzący księgowość uproszczoną lub będący rolnikiem indywidualnym. Warunkiem uprawniający do skorzystania z oferty jest brak relacji z bankiem (np.umową ROR) w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.

Dodatkowe warunki promocji

Gdzie jest haczyk? Poza wymienionymi powyżej warunkami dotyczącymi wypłaty nagród w Banku Pekao jest jeszcze kilka wymogów. Podsumowując, ogół założeń uprawniających do otrzymania premii można podzielić na trzy kategorie.

1. Założenia produktowe

Pierwszym z nich jest: zawarcie umowy o Konto Przekorzystne Biznes w złotych, podpisanie umowy o kartę debetową Mastercard do tego rachunku oraz uruchomienie bankowości elektroniczną Pekao24 dla Firm.

2. Komplet zgód

Kolejny pakiet warunków, który jest niezbędny do otrzymania nagrody w promocji „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata” dotyczy wyrażenia i utrzymania zgód przez klienta na:

przesyłanie przez bank informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej),

kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego,

przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Spółki z Grupy Kapitałowej, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółek z Grupy Kapitałowej, jako administratorów,

otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Spółek z Grupy Kapitałowej jako administratorów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Banku Pekao, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe),

kontakt telefoniczny przez Spółki z Grupy Kapitałowej jako administratorów w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących (telefon, IVR).

Dodatkowo klient biznesowy musi wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji oraz zaakceptować jej regulamin.

3. Obowiązkowe działania na koncie

Trzecim obowiązkiem dla przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie wziąć udział w ofercie specjalnej Banku Pekao jest wykonanie z rachunku Konto Przekorzystne Biznes w każdym miesiącu z 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zawarciu umowy tego rachunku:

przelewu do ZUS na kwotę co najmniej 270 zł lub

w przypadku rolników indywidualnych - minimum jednego przelewu do KRUS na kwotę min. 270 zł.

Bank wypłaci premię na rachunek firmowy po weryfikacji spełnienia wymienionych kryteriów, o ile w dacie naliczenia premii konto będzie aktywne i umowa o ten rachunek nie będzie w trakcie rozwiązania lub wypowiedzenia lub odstąpienia.

