Bank Pekao podnosi stawkę na koncie oszczędnościowym do 7 proc. rocznie

Po kilkumiesięcznej przerwie Bank Pekao powraca do stawki w wysokości 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym. Klienci mogą skorzystać z oferty po spełnieniu dodatkowych warunków. Promocja wystartowała 9 stycznia br.

fot. RichWolf / / Shutterstock

„Promocja 7,00% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium” to przedłużenie poprzedniej odsłony oferty specjalnej Banku Pekao, która obowiązywała do 8 stycznia br. Poprzednio bank proponował klientom 6,50 proc. w skali roku. Takie oprocentowanie obowiązywało od 3 listopada ubiegłego roku. Wcześniej dostępna była stawka o 0,50 pp. wyższa.

Warunki promocji Banku Pekao

Oferta ma pewne obostrzenia, co oznacza, że nie skorzystają z niej wszyscy zainteresowani. Konto oszczędnościowe mogą założyć nowi klienci (osoby, które od 1 kwietnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 nie miały rachunku płatniczego, konta oszczędnościowego lub lokaty terminowej), którzy otworzą konto osobiste lub są już jego posiadaczami, ale nie utrzymywali na rachunkach wysokich sald. Pod tym hasłem bank rozumie sumę średnich miesięcznych sald nieprzekraczającą 2000 zł w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. W podanym okresie nie można było też być posiadaczem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao TFI nabytych za pośrednictwem banku. Oferta dotyczy pierwszego konta oszczędnościowego.

Reklama

Przejdź do wniosku o Konto Przekorzystne na stronie Banku Pekao »

Podane oprocentowane w wysokości 7 proc. w skali roku nie jest stawką standardową (ta wynosi 2 proc. rocznie dla Konta Oszczędnościowego i 2,50 proc. w skali roku dla Konta Oszczędnościowego Premium), ale promocyjną przyznawaną na określony czas i do limitowanej kwoty. Lepsze od standardowego oprocentowanie nalicza się przez 152 dni i dotyczy środków nie wyższych niż 100 000 zł. W przypadku wyboru Konta Oszczędnościowego Premium kwota ta jest zwiększona do 200 000 zł. W tym przypadku jednak wymagane jest posiadanie Konta Świat Premium.

Konto można otworzyć przez bankowość elektroniczną banku po założeniu ROR lub w oddziale banku. Obecna edycja promocji obowiązuje do 3 kwietnia 2024 r.

Banki tną stawki na kontach oszczędnościowych

Bank Pekao nie wpisuje się w obecny trend na kontach oszczędnościowych, gdzie dominują obniżki. Jeszcze przed kilkoma miesiącami maksymalna stawka sięgała nawet 10 proc. w skali roku. Taką ofertę miał Raiffeisen Digital Bank, który aktualnie proponuje stawkę o 4 pp. niższą. Cięcia dotyczą nie tylko stawek promocyjnych, ale również standardowych. Przykładowo od 2 stycznia br. obowiązuje obniżone oprocentowanie standardowe w Banku Millennium.

Aktualnie maksymalne oprocentowanie dostępne na koncie oszczędnościowym wynosi 7,10 proc. w skali roku. Jest ono dostępne w Nest Banku na Nest Koncie Oszczędnościowym. Podana stawka nalicza się przez 90 dni i dotyczy środków do 100 000 zł. Wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków.