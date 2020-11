fot. Daniel Krason / Shutterstock

Bank Pekao, Volkswagen Bank, PKO Bank Polski oraz Inteligo podnoszą opłaty dla klientów biznesowych - informuje Bankier.pl. Przedsiębiorcy zapłacą więcej m.in. za prowadzenie konta, przelewy zewnętrzne oraz wypłatę gotówki z bankomatów.

Kolejne banki podnoszą opłaty na kontach firmowych. Wcześniej - w trakcie wakacji - opłaty dla klientów biznesowych podniósł m.in. ING Bank Śląski. Koszt obsługi rachunku firmowego w banku wzrósł z 9 do 19 zł. Podwyżki zapowiedziały cztery banki.

Bank Pekao - opłaty za przelewy w górę i nowe koszty

Od grudnia Bank Pekao wprowadzi nową opłatę za wypłatę gotówki (kartą debetową lub PeoPay) za pośrednictwem usługi "Płać kartą i wypłacaj" w wysokości 2 zł od każdej transakcji. Klienci zapłacą również za wpłatę gotówki w punktach usługowo-handlowych każdorazowo 2 zł. Natomiast darmowe będą dwie pierwsze wypłaty pieniędzy z bankomatów – do tej pory każdorazowo klient biznesowy płacił 2 proc. (min. 5 zł). Wysokość opłaty po wykorzystaniu bezpłatnej opcji nie uległa zmianie.

Identycznie zapłacą przedsiębiorcy za wypłaty za granicą, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej lub PeoPay do płatności gotówkowych – pierwsze dwie transakcje darmowe a każda kolejna.

Klienci biznesowi w Banku Pekao zapłacą więcej również za przelewy wewnętrzne (w tym przelewy wewnętrzne na rachunek prowadzony w Pekao w innej walucie) oraz zewnętrzne zlecane w oddziałach banków oraz placówkach partnerskich:

przelew wewnętrzny zwykły – 15 zł (do 1 grudnia: 12 zł),

(do 1 grudnia: 12 zł), przelew wewnętrzny pilny – 20 zł (do 1 grudnia: 15 zł).

Od 1 grudnia wzrośnie również opłata za wydruk zestawienia transakcji z bankomatu banku oraz sprawdzenie stanu dostępnych środków, w bankomatach nienależących do Pekao, odpowiednio z 0,95 zł oraz z 0,99 zł do 2 zł. Natomiast o 5 zł wzrośnie opłata za wyciąg z rachunku bankowego wysyłany pocztą – po pierwszym grudnia klienci biznesowi zapłacą 15 zł za usługę.

PKO BP – nowe opłaty dla klientów korporacyjnych

Klienci korporacyjni posiadający rachunek biznesowy w PKO Banku Polskim muszą przygotować się na nowe opłaty. Od grudnia przedsiębiorstwa zapłacą m.in. za przelew krajowy otrzymywany – 0,50 zł (po przekroczeniu puli 10 tys. darmowych transakcji), przelew Express Elixir – 10,00 zł oraz przelew wewnętrzny walutowym – 10 zł.

PKO zapowiedziało wprowadzenie również nowych opłat od stycznia 2021 r. Będą to m.in. stała opłata za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach – 0,04 proc. Do tej pory klienci mogli negocjować stawkę.

Volkswagen Bank – 10 zł za prowadzenie konta

Volkswagen Bank od 1 listopada podniósł opłatę za prowadzenie rachunku PLUS Konto Biznes z 0 zł do 10 zł miesięcznie bez warunków zwalniających. Dodatkowo instytucja wprowadziła m.in. 9 zł miesięcznej prowizji za obsługę karty debetowej. Droższe są również przelewy zewnętrzne – po wykorzystaniu puli 500 darmowych transakcji w miesiącu każda kolejna kosztuje 1 zł (wcześniej: 0,30 zł).

Do tej pory Volkswagen Bank nie pobierał opłaty za kartę. Klienci zapłacą więcej także za wpłatę gotówki z bankomatów w kraju oraz na terenie EOG – 2 zł od każdej transakcji. Do listopada tego roku bank pobierał opłatę tylko za wypłaty kwot poniżej 200 zł w wysokości 1,50 zł.

Z drugiej strony Volkswagen Bank znosi opłaty za sprawdzenie salda na rachunku w bankomatach oraz za zmianę numeru PIN w bankomatach, które odpowiednio wynosiły 4 zł i 2 zł.

Inteligo podnosi opłaty dla przedsiębiorców

Od 7 grudnia drożej będzie również w Inteligo. Klienci biznesowi zapłacą 12 zł za prowadzenie rachunku bankowego, który do tej pory był bezpłatny. Przedsiębiorcy, którzy posiadają rachunek w Inteligo założony przed 11 maja 2010 roku mniej boleśnie odczują podwyżkę, ponieważ bank zróżnicował ją w zależności o tej daty. Klienci, którzy założyli konta przed 11 maja 2010 r. zapłacą 8 zł za prowadzenie rachunku - do tej pory było to 3,99 zł.

Oprócz opłaty za prowadzenie konta zmianie ulegną m.in. koszty związane z wypłatą gotówki w bankomatach w kraju za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wykonywaniem przelewów, obsługą limitu debetowego oraz ustanowieniem zlecenia stałego u konsultanta. Więcej na temat podwyżek na koncie firmowym w Inteligo pisał Wojciech Boczoń w artykule pt. "Inteligo podnosi opłaty. Cena za konto firmowe rośnie z 0 do 12 zł".