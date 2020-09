Bank Millennium ostrzega przed oszustami dzwoniącymi jako pracownicy

fot. PKpix / Shutterstock

Oszuści nie przebierają w środkach. Podszywanie się pod bank to za mało. Cyberprzestępcy udają pracowników Banku Millennium - dzwonią do klientów i posługując się prawdziwymi danymi ostrzegają o rzekomych podejrzanych transakcjach na koncie.

Trwa "nowy" atak na klientów banku - tym razem na celowniku internetowych przestępców znaleźli się klienci Millennium. Oszuści nawiązują kontakt telefoniczny z który numeru wyświetla się tak jak oficjalny oraz przedstawiają się jako pracownicy, mogą posiadać nawet niektóre dane osobowe klientów, ostrzega Bank Millennium w komunikacie zamieszczonym na stronie.

Przestępcy, jako fałszywi pracownicy banku, informują osobę, do której dzwonią o rzekomych podejrzanych transakcjach na rachunku oraz karcie. Oszuści proszą klienta o podanie danych, dzięki którym będą mogli na urządzeniu zainstalować aplikację QuickSupport, która umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem użytkownika. W momencie instalacji aplikacji na smartfonie lub laptopie cyberprzestępcy mogą przejąć kontrolę na urządzeniem, a tym samym nad dostępem do rachunku bankowego.

– Nie pobieraj żadnej podejrzanej aplikacji - konsultanci Banku nigdy nie zachęcają do pobierania żadnych aplikacji do szybkiej obsługi klienta itp. Jedyną aplikacją, którą Bank promuje, jest aplikacja mobilna Banku Millennium – ostrzega Millennium i zachęca do zachowania czujności.

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o oszustach podszywających się pod PKO Bank Polski i wyłudzających dane metodą na "aktualizację programu zabezpieczającego". Obawiasz się, że mogłeś paść ofiarę wyłudzeń danych? Sprawdź, jakie kroki podjąć, żeby zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami ataku przestępców m.in. utratą pieniędzy.

