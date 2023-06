Bank Japonii utrzymał ultraluźną politykę. Drukarki jenów nie odpoczną

Korea Północna przyznaje się do niepowodzenia. Ich satelita szpiegowski spadł Korea Północna wystrzeliła satelitę szpiegowskiego, stawiając tym samym na nogi wszystkie państwa regionu. Rakieta jednak straciła ciąg po rozdzieleniu i w efekcie spadła do morza u zachodnich wybrzeży Półwyspu Koreańskiego. Mimo to, mieszkańcy Okinawy i Korei Południowej część poranka spędzili w schronach.