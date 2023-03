Bank Handlowy chce wypłacić 9 zł dywidendy na akcję

Huuuge uzyskał dostęp do konta w SVB i wycofał większość środków Huuuge uzyskał dostęp do swojego konta w upadłym amerykańskim banku Silicon Valley Bank, w którym miał środki pieniężne w wysokości około 24,2 mln USD i przelał 23,6 mln USD do innych banków - poinformował, notowany na GPW, producent gier komputerowych.