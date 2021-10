Bank DNB wciąż skłonny umorzyć klientom część kredytów we franku i euro

/ Shutterstock

Bank DNB zdecydował się przedłużyć ofertę „Nadpłaty kredytów hipotecznych z dyskontem 2021” do 10 grudnia 2021 r. W jej ramach proponuje klientom, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy we frankach lub euro, umorzenie części zobowiązania, jeśli zdecydują się dokonać nadpłaty.

Dyskonto może wynieść nawet 10 proc. i jest ono uzależnione od wysokości nadpłaty kredytu. Klienci na podjęcie decyzji mieli początkowo czas do końca września, ale bank zdecydował się przedłużyć ofertę do 10 grudnia. Zastrzega jednak, że spłata kredytu może nastąpić najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r.

Osobom, które nie mają środków na dokonanie nadpłaty, proponuje refinansowanie kredytu. W tym celu zainteresowani powinni się zgłosić do Banku BNP Paribas, który przygotował specjalną ofertę dla klientów DNB Bank Polska z uwzględnieniem szybkiej ścieżki decyzyjnej do 10 dni roboczych. Z BNP Paribas można się kontaktować w tej sprawie już od początku października.

To kolejna tego typu oferta przygotowana przez bank DNB. Dwa lata temu bank był skłonny zapłacić klientom nawet 1000 zł za rozwiązanie umowy o produkty bankowe, w tym karty czy ubezpieczenia. Początkowo bank proponował 800 zł, ale ostatecznie podniósł stawkę o kolejne 200 zł. Klientom, którzy nie zdecydowali się na dobrowolne rozwiązanie, bank wypowiedział umowy.

Bank DNB od kilku lat ogranicza swoją działalność w Polsce. Do tej pory wycofał już z oferty m.in. konta, karty i pożyczki. Pozostał mu jednak portfel kredytów hipotecznych w CHF i EUR, z którymi teraz próbuje zrobić porządek.