Masz konto w tym banku? Będzie zmiana cennika - te opłaty pójdą w górę

W kwietniu Bank BNP Paribas zmieni cennik dla kont i kart. W górę pójdzie m.in. opłata za prowadzenie flagowego rachunku, czyli Konta Otwartego na Ciebie, oraz prowizja za transakcje bezgotówkowe kartą wykonywane jako przekaz pieniężny. Będzie też sporo zmian korzystnych dla klientów.

fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

Bank BNP Paribas poinformował, że od kwietnia szykuje zmiany w cenniku. Są one spowodowane między innymi rosnącymi cenami w gospodarce, ale także kosztami prowadzenia biznesu finansowego w Polsce. - Wśród nich są niepewność regulacyjna, wciąż niestabilna sytuacja makroekonomiczna czy rosnące obciążenia fiskalne i parafiskalne – mówi Aldona Skarbek-Jakubowska, Leaderka Tribe’u Bankowość Codzienna w Banku BNP Paribas. - Mimo rosnących kosztów pozostajemy jednak zdeterminowani, by utrzymać jak najniższe, często zerowe, opłaty dla naszych aktywnych klientów – dodaje.

Od kwietnia zmieni się podstawowa opłata za Konto Otwarte na Ciebie, czyli flagowy rachunek z oferty banku. Obecnie ROR jest bezpłatny, a po podwyżce będzie kosztował 2,5 zł. Opłaty tej będzie jednak można uniknąć, jeśli przynajmniej raz w miesiącu zalogujemy się do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile (logowanie powinno nastąpić w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty) oraz będziemy mieli aktywną zgodę na kontakt marketingowy.

W zamian za wprowadzenie opłaty bank wprowadzi inne benefity. Obniży do zera pierwszą wypłatę gotówki (w miesiącu) w oddziale i pozwoli uniknąć opłaty za kartę debetową (Karta Otwarta na Dzisiaj lub Visa Filmowa) po wykonaniu jedynie 3 transakcji w poprzednim miesiącu.

Bank wprowadzi też korzystne zmiany dla posiadaczy rachunku Moje Konto Premium. Opłata za wpłatę gotówki we wpłatomatach Planet Cash i Euronet spadnie do zera, wzrośnie liczba bezpłatnych przelewów natychmiastowych z 3 do 5 w miesiącu. Niestety, wzrośnie też cena takiego zlecania po wyczerpaniu bezpłatnej puli. Od kwietnia będzie to 6 zł.

Ponadto bank wprowadzi też dla wszystkich kart debetowych prowizję w wysokości 4 proc. za transakcje bezgotówkowe kartą związane z grami losowymi, w tym: w kasynie, kasynie internetowym, salonie gier, zakładzie bukmacherskim, totalizatorze itp. oraz za transakcje bezgotówkowe kartą wykonywane jako przekaz pieniężny (do 31 grudnia 2024 r. będzie ona wynosiła 2 proc. wartości transakcji, a po tej dacie – 4 proc. wartości transakcji).

Bank informuje, że analogiczne zmiany dotkną także opłat i prowizji kont osobistych wycofanych już z oferty.