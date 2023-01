Bank BNP Paribas zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem

Bochenek (Votum): 2023 rok będzie rekordowy pod kątem wyroków. Wyrok TSUE kluczowy

W 2023 r. do krajowych sądów trafić może ok. 50 tys. nowych spraw frankowych, a liczba sądowych wyroków może być rekordowa. Kluczowy będzie wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, rozstrzygnięcie prokonsumenckie znacznie zwiększyłoby zainteresowanie pozywaniem banków przez frankowiczów. Pod koniec 2022 roku wzrosła skala bankowych pozwów o zwrot kapitału i wynagrodzenia - poinformował PAP Biznes radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii należącej do grupy Votum.