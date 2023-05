Bank BNP Paribas kusi rekordową premią w najnowszej promocji Konta Otwartego na Ciebie

Bank BNP Paribas przyzwyczaił nas do sporej liczby atrakcyjnych promocji swojego flagowego konta osobistego – Konto Otwarte na Ciebie. Nie do rzadkości należą sytuacje, w których w jednym czasie mamy do wyboru przynajmniej dwie promocje tego samego konta. Tym razem do oferty dołączyła już trzecia oferta bonusowa, która prawdopodobnie jest najatrakcyjniejsza – 500 zł w gotówce. Ale trzeba się spieszyć, bo szybko może się skończyć.

Według regulaminu promocja "Moja i Twoja okazja" trwa do 28.05.2023 i jest to faktyczny czas na złożenie wniosku o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie. Oferta może jednak wygasnąć znacznie wcześniej, ponieważ pula kont otwarty w ramach tej promocji wynosi zaledwie 2000 sztuk. Rachunek można założyć w pełni zdalnie przez aplikację mobilną i weryfikację tożsamości na selfie lub za pomocą kuriera.

Jak zdobyć 500 zł w gotówce? Warunki są bardzo proste

Początek promocji zaczyna się jak większość ofert konta osobistego Banku BNP Paribas. Pamiętajmy, że tradycyjnie z promocji kont osobistych bankumożemy skorzystać, jeśli nie posiadaliśmy takiego konta przez co najmniej ostatnie 12 miesięcy. Kolejne kroki wyglądają następująco:

Najpóźniej 28.05.2023 należy złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z kartą płatniczą oraz zaakceptować regulamin promocji i wyrazić dobrowolne zgody marketingowe (te dwie czynności zrealizujemy, rejestrując się w promocji);

Aby zdobyć pierwsze 70 zł premii wystarczy zawrzeć umowę o prowadzenie konta najpóźniej oraz aktywować rachunek poprzez nadanie karcie płatniczej numer PIN do 09.06.2023; 215 zł premii to już nagroda za aktywne korzystanie z konta w czerwcu. Należy zapewnij min. 3 wpływy na konto o wartości min. 250 zł każdy oraz zalogować się min. 3 raz do aplikacji mobilnej (przy czym tutaj zliczane jest 1 logowanie na dzień, nie możemy spełnić tego warunku np. logując się 3 razy jednego dnia); Aby zdobyć kolejne 215 zł premii należy powtórzyć te same czynności w lipcu.

Jak odebrać nagrodę?

Jak widać, pełna nagroda w wysokości 500 zł premii podzielona jest na 3 części. 70 zł otrzymamy na konto otwarte w promocji do końca czerwca, pierwsze 215 zł do końca lipca oraz drugie 215 zł do końca sierpnia.

Każda wypłata premii poprzedzona będzie wiadomością email potwierdzającą spełnienie wymaganych warunków promocji. Będą one wysyłane kolejno: 20.06, 25.07 oraz 25.08. Dodatkowo, jak to w przypadku nagród gotówkowych w promocjach Banku BNP Paribas, w pierwszym mailu znajdzie się link do potwierdzenia danych do wypłaty nagrody. Mamy na to czas do 26.06.2023.

Ile kosztuje Konto Otwarte na Ciebie Banku BNP Paribas?

Konto Otwarte na Ciebie przyzwyczaiło nas do bezwarunkowo darmowego prowadzenie rachunku.

Opłacie jednak podlega posiadanie karty płatniczej wydawanej do tego konta, co jest obligatoryjne w przypadku tej promocji. Jednak aby uniknąć miesięcznej opłaty wynoszącej 7 zł, wystarczy w trakcie miesiąca:

wykonać co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą;

zalogować się (co najmniej 1 raz) do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji GOmobile;

wyrazić zgody za komunikację z bankiem w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej.

Opłatę z 7 zł do 2 zł zredukujemy, jeśli spełnimy wyłącznie warunek trzech transakcji bezgotówkowych.

