Stopy procentowe w Banku Anglii najwyższe od 2009 roku

/ Wikimedia Commons

Bank Anglii dokonał czwartej z rzędu podwyżki stóp procentowych, oddalając się od zera w obliczu najwyższej od 30 lat inflacji CPI. Choć cena pieniądza w Wielkiej Brytanii wciąż pozostaje bardzo niska, to jednocześnie osiągnęła najwyższy poziom od 2009 roku.

Decyzją Komitetu Polityki Monetarnej (MPC, brytyjski odpowiednik Rady Polityki Pieniężnej) referencyjna stopa procentowa Banku Anglii została podniesiona z 0,75 proc. do 1,00 proc., czyli o 25 punktów bazowych. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami większości ekonomistów i zapadła stosunkiem głosów 6 do 3. Przegłosowana mniejszość optowała za podwyżką o 50 pb., co było sporym zaskoczeniem.

Trading Economics

To czwarta z rzędu podwyżka stawki referencyjnej. W marcu stopa referencyjna poszła w górę także o 25 pb., ale przy tylko jednym głosie sprzeciwu w łonie MPC. W lutym brytyjskie władze monetarne zaordynowały podwyżkę o 25 pb., ale wtedy aż 4 z 9 decydentów domagało się podwyżki o 50 pb.

W ten sposób stopy procentowe w Wielkiej Brytanii znalazły się na najwyższym poziomie od przeszło 13 lat. Niemniej jednak sama stawka na poziomie zaledwie 1 proc. pozostaje bardzo niska zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym. Przypomnijmy, że w marcu inflacja CPI na Wyspach sięgnęła aż 7 proc. i była najwyższa od 30 lat. Zatem realna stopa procentowa dla funta pozostaje głęboko ujemna.

[Aktualizacja 13:33] Pomimo podwyżki stóp procentowych po decyzji MPC funt zaczął mocno tracić względem dolara amerykańskiego. Kurs GBP/USD obniżył się z ok. 1,2543 do 1,2437, po drodze wyrównując tegoroczne minimum. Na polskim rynku brytyjska waluta taniała o przeszło trzy grosze, osiągając cenę 5,4865 zł.

Bank Anglii oczekuje, że inflacja CPI w drugim kwartale przekroczy 10% i osiągnie swój szczyt w IV kwartale 2022 roku. To spora zmiana, ponieważ jeszcze w marcowym komunikacie MPC spodziewano się osiągnięcia inflacyjnego piku na poziomie 7,25 proc. w ubiegłym miesiącu. W związku z tym kierownictwo Banku Anglii spodziewa się kolejnych podwyżek stóp procentowych i osiągnięcia przez nie poziomu 2,25 proc. do połowy 2023 roku.

Wielka Brytania jest jednym z kilku rozwiniętych krajów, które do tej pory zdecydowały się podnieść stopy z pandemicznych minimów. Stopy procentowe wzrosły także w Norwegii, wcześniej podobne działania podjęły banki centralne Islandii, Korei Południowej czy Nowej Zelandii. Zaledwie wczoraj na najmocniejszą podwyżkę od 22 lat zdecydowała się Rezerwa Federalna (o 50 pb.). Stóp wciąż nie podniosły natomiast banki centralne strefy euro, Japonii czy Szwajcarii. Spekuluje się, że EBC zdecyduje się na pierwszą podwyżkę dopiero w lipcu.