Bangkok i cztery prowincje Tajlandii wprowadzą ułatwienia dla zaszczepionych cudzoziemców

fot. VisionPic.net / / Pexels

W pełni zaszczepieni cudzoziemcy od 1 października będą mogli odwiedzać stolicę Tajlandii i cztery inne prowincje bez konieczności odbywania kwarantanny – poinformowały w mijającym tygodniu władze królestwa.

Uzależniony od masowej turystyki kraj rozszerza w ten sposób eksperymentalny program mający na celu przyciągnięcie z powrotem zagranicznych gości – tuż przed rozpoczynającym się jesienią szczytem sezonu turystycznego.

Od października poza Bangkokiem drzwi turystom szerzej oworzą prowincje Chonburi, Petchaburi, Prachuap Khiri Khan i Chiang Mai. Jak zapowiedział w piątek rzecznik rządu Tanakorn Wangboonkongchana, w kolejnych tygodniach ma do nich dołączyć 21 kolejnych prowincji i regionów. We wszystkich przyspieszany jest obecnie program szczepień przeciwko koronawirusowi i planowane kampanie promocyjne adresowane do cudzoziemskich gości. Jak zaznaczył Tanakorn, to druga faza planowanego rozluźniania epidemicznych restrykcji, która ma pomóc miejscowej gospodarce.

W ramach trwającego od lipca pilotażowego programu zaszczepieni turyści z państw i terytoriów o niskim lub średnim ryzyku zakażeń, w tym z Polski, mogą przylecieć na leżącą na południu kraju wyspę Phuket bez konieczności odbywania kwarantanny. Według tajlandzkiego urzędu ds. turystyki (TAT) z programu skorzystało dotąd ponad 30 tys. osób, które – jak wynika z rządowych danych – w lipcu i sierpniu wydały tam 1,6 mld bahtów (50 mln USD).

Rząd uważa program za udany, choć w 2019 roku Phuket odwiedziło 10,5 mln turystów, którzy wydali 13 mld USD. W poprzedzającym pandemię roku cały tajlandzki sektor turystyczny wygenerował blisko 20 proc. PKB; padł też wówczas historyczny rekord przyjazdów zagranicznych wczasowiczów: 39,9 mln. W 2020 roku, z powodu pandemicznych obostrzeń, liczba cudzoziemskich urlopowiczów spadła o 83 proc. – do 6,7 mln – a kraj stracił na tym około 50 mld USD.

Od września, po dwumiesięcznym częściowym lockdownie Bangkok i 28 prowincji najmocniej dotkniętych zachorowaniami na Covid-19, częściowo wróciło do normalnego życia, a kilka linii lotniczych uruchomiło zawieszone wcześniej loty krajowe.

Choć w azjatyckim królestwie przeciwko koronawirusowi w pełni zaszczepiono dotąd około 16 proc. populacji, to liczba nowych infekcji od połowy sierpnia stale spada. Sytuacja pozostaje jednak trudna: w ostatnim tygodniu każdego dnia notowano średnio 14,8 tys. infekcji koronawirusem. Od początku epidemii wykryto ich 1,35 mln, zmarło zaś ok. 14 tys. chorych na Covid-19 osób. Wiele państw, w tym USA i Wielka Brytania, nadal odradza swoim obywatelom podróże do Tajlandii.

Tomasz Augustyniak (PAP)

