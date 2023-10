Banaś odpowiada na taśmy TVP Info. "Prezes NIK nie da się zastraszyć żadnymi szantażami"

Podsłuchiwanie prezesa NIK, przedstawiciela jedynej instytucji niezależnej w Polsce, organu konstytucyjnego, jest przestępstwem, które powinno być ścigane z urzędu - powiedział w piątek w Warszawie prezes NIK Marian Banaś. Nie odniósł się jednak do treści rozmowy.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

TVP Info w piątek rano opublikowało fragmenty nagrania zarejestrowanego i ujawnionego przez urzędników pracujących w NIK z udziałem prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i adwokata Marka Chmaja. Stacja poinformowała, że latem br. Banaś spotkał się z "pełniącym rolę pośrednika z Donaldem Tuskiem warszawskim prawnikiem". "Prezes NIK ustalał z mężczyzną szczegóły politycznego układu, w którym znaleźli się m.in. politycy Konfederacji, w tym jego syn oraz przedstawił swój plan politycznych działań, których celem jest pomoc Platformie Obywatelskiej w zmianie władzy w Polsce" - czytamy na stronie TVP Info.

Szef NIK na piątkowej konferencji prasowej ocenił, że nagrania zostały zmanipulowane, a ich publikacja miała na celu skompromitowanie jego samego i Najwyższej Izby Kontroli. Banaś nie odniósł się jednak do treści rozmowy.

"W związku z bezprecedensowym i bezprawnym działaniem służb wymierzonym w niezależność najwyższej Izby Kontroli i jej prezesa, poprzez pokazanie opinii publicznej zmanipulowanych nagrań z prywatnej rozmowy, które miały na celu skompromitowanie mnie i Najwyższej Izby Kontroli oświadczam co następuje: jest to identyczna sytuacja jak ta, która miała miejsce przed ogłoszeniem wyników kontroli ws. wyborów kopertowych, funduszu sprawiedliwości i niegospodarności w elektrociepłowni Ostrołęka" – mówił szef NIK.

Jak ocenił, "w tych kontrolach skala nieprawidłowości i strat finansowych szła w setki milionów, była bardzo niewygodna dla rządzących". Dlatego - jak mówił - "przy pomocy bezprawnych działań służb próbowano mnie zastraszyć, by te konferencje nie mogły się odbyć".

"Zmanipulowane informacje o rzekomej próbie popełnienia samobójstwa przez mojego syna Jakuba, przesłane mailem do kliku delegatur NIK na parę godzin przed terminem konferencji miały mnie zmusić do jej odwołania. Dziś mamy podobną sytuację. Tuż przed konferencją ws. ogłoszenia wyników z kontroli w NCBR, które są kompromitujące dla rządzących i świadczą o wykorzystaniu środków publicznych idących w miliardy, jako prywatnych. Działo się to z udziałem polityków partii rządzącej i pracowników służb" – podkreślił.

Jak stwierdził, "zrobiono wszystko, by o tych nieprawidłowościach nie dowiedzieli się obywatele, a przynajmniej, by osłabiona została wiarygodność Izby".

"Szanowni państwo, prezes NIK nie da się zastraszyć żadnymi szantażami i manipulacjami zmonopolizowanej władzy, która robi wszystko, by ostatni bastion niezależności, demokracji i praworządności został podporządkowany jej partyjnej, autorytarnej władzy" – powiedział Banaś.

Oświadczył, że NIK pozostanie "niezależną instytucją, służącą tylko i wyłącznie obywatelom i państwu polskiemu". "Tak jak dotychczas, będzie stał na straży grosza publicznego niezależnie od tego jaka siła polityczna będzie u władzy" – dodał.

"Chciałbym wyraźnie podkreślić, że podsłuchiwanie prezesa NIK, przedstawiciela jedynej instytucji niezależnej w Polsce, organu konstytucyjnego, jest przestępstwem, które powinno być ścigane z urzędu. Jest to skandal na skalę europejską. W związku z czym oczekuję na stosowne działania prokuratury" – mówił.

Zapytany o to, dlaczego w oświadczeniu nie odniósł się do treści rozmowy, Banaś odpowiedział: "To jest skandal na skalę międzynarodową, że prezes NIK jest podsłuchiwany w prywatnych rozmowach. Jestem obywatelem jak każdy i mam prawo do swoich opinii". "Twierdzę, że ta informacja jest zmanipulowana i zostanie wyjaśniona. Żądamy tego i to z urzędu, bo nie ma prawa instytucja państwowa, poprzez służby, kontrolować i podsłuchiwać prezesa NIK" - dodał.

"Na jakiej podstawie służby specjalne podsłuchują osobę, taką jak ja, która jest organem konstytucyjnym?" - pytał.

Dopytywany, czy to pracownicy NIK podsłuchali rozmowę, mówił: "Zobaczymy, to się okaże, zażądamy wyjaśnienia tej sprawy".

Na pytanie dziennikarzy, czy podsłuchana rozmowa była prywatna, dodał, że "prywatną rozmowę też można zmanipulować".

Poinformował, że oczekuje, iż prokuratura z urzędu podejmie tę sprawę. "Podsłuchiwanie prezesa NIK jest naruszeniem prawa, jest działaniem bezprawnym i to powinno być ścigane z urzędu. Jeżeli tego nie będzie, będziemy się tym zajmowali w sposób urzędowy" - mówił.(PAP)

Autor: Daria Al Shehabi

