Banaś: W luce VAT zeszliśmy poniżej średniej europejskiej

W ciągu roku lukę w VAT ograniczyliśmy z 26 proc. do 14 proc., co oznacza, że jest ona poniżej średniej europejskiej - powiedział we wtorek wiceminister finansów Marian Banaś. Zaznaczył, że do tej pory nikomu się to w Polsce nie udawało.

We wtorek w siedzibie resortu finansów podpisano porozumienia między Ministerstwem Finansów, a Global Compact Network Poland ws. wieloletniej współpracy dotyczącej przeciwdziałaniu szarej i czarnej strefy w Polsce. Jednocześnie zaprezentowano raport PWC przygotowany na zlecenie Global Compact Network Poland oraz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego pt. "Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych".

Przed podpisaniem porozumienia wiceminister finansów szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podkreślił, że sprawność państwa i rządu powinna polegać na tym, aby nie dopuścić do tego, by szara strefa była wielka i robić wszystko, by ją zlikwidować.

"Myślę, że nam się to bardzo udało, bo z 26 proc. luki podatkowej zeszliśmy na 14 proc. jeżeli chodzi o VAT. To jest olbrzymi sukces. Myślę, że już takiego sukcesu w takiej skali nie powtórzymy, bo to najważniejsze zostało zrobione, ale będziemy robić wszystko, aby ten trend utrzymać, aby to co zyskaliśmy się utrzymało" - powiedział.

Banaś dodał, że średnia europejska luki w VAT to 15-16 proc. Zwrócił uwagę, że osiągnięty w ciągu roku wynik oznacza, że zeszliśmy poniżej średniej europejskiej, co do tej pory nikomu się nie udawało. (PAP)

autor: Marcin Musiał

