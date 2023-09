Spółka Baltic Power podpisała umowy na 3,6 mld euro kredytu na farmę wiatrową

Spółka Baltic Power, należąca do grupy Orlen i Northland Power, podpisała z konsorcjum 25 polskich i międzynarodowych instytucji finansowych umowy kredytowe na finansowanie projektu budowy morskiej farmy wiatrowej o maksymalnej mocy do 1200 MW - podał Orlen w komunikacie. Konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld euro na okres 23 lat.

fot. Konektus Photo / / Shutterstock

Ponadto, spółka będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1,0 mld zł oraz 0,6 mld euro.

"Finalizujemy przygotowanie wielkoskalowego projektu, który znacząco wpłynie na zmianę polskiego miksu energetycznego. Stabilne fundamenty finansowe i szerokie, międzynarodowe doświadczenie w realizacji dużych inwestycji sprawiają, że jesteśmy w stanie efektywnie prowadzić ten proces. Pomimo niezwykle dynamicznie zmieniającego się otoczenia projekt Baltic Power przygotowywany jest zgodnie z harmonogramem i chcemy, by już w 2026 roku zasilał czystą energią 1,5 mln gospodarstw domowych. Pozyskanie finansowania dla tego projektu potwierdza, że rynki finansowe również pozytywnie oceniają kluczowe inwestycje strategii Orlen do 2030 roku" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld euro i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem w kwocie ok. 4,05 mld euro, a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową.

Grupa Orlen posiada ponad 51 proc. udziałów w Baltic Power.

Rozpoczęcie budowy farmy planowane jest w 2023 roku, jej części morskiej w 2024, a oddanie inwestycji do użytkowania na 2026 rok.

Jak podano, w początkowych 5 latach eksploatacji projekt Baltic Power może wygenerować dodatkowe średnioroczne wolne przepływy pieniężne w wysokości ok. 140 mln euro.

"Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu, w okresie pierwszych 5 lat jego eksploatacji, Baltic Power może wygenerować dodatkowe wolne przepływy pieniężne (free cash flow) w wysokości 140 mln euro średniorocznie (z czego udział Orlen wynosi 51 proc.), a zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Baltic Power może osiągnąć ok. 400 mln euro średniorocznie (z czego udział Orlen wynosi 51 proc.)" - podał Orlen w komunikacie.

Spłata kredytu oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez projekt.

Finansowanie inwestycji będzie realizowane w formule Project Finance.

Konsorcjum 25 instytucji finansowych to polskie i międzynarodowe banki komercyjne, agencje kredytów ekspertowych (ECA) i instytucje multilateralne w tym m.in.: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Euler Hermes, Export and Investment Fund of Denmark i Export Development Canada.

Orlen podał, że finansowanie projektu stanowi 80 proc. przewidywanych łącznych kosztów kapitałowych. Pozostały kapitał zostanie wniesiony przez partnerów projektu.

Projekt Baltic Power posiada zabezpieczone umowy na wszystkie kluczowe komponenty – w tym turbiny, morskie i lądowe stacje elektroenergetyczne, kable oraz fundamenty – wraz z ich produkcją, transportem i instalacją. Posiada także pozwolenia na budowę lądowej części inwestycji oraz pozwolenie na budowę morskiego przyłącza elektroenergetycznego, służącego do wyprowadzenia energii z farmy na ląd.

Farma powstanie ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, i będzie składała się z 76 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW.

Grupa Orlen zakłada w strategii osiągnięcie 9 GW mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej do 2030 roku.

pel/ gor/