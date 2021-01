Bakaliowe wzrosty na GPW. Helio zaskakuje wynikami

Helio SA

Piątkowe popołudnie przyniosło na GPW mocne wzrosty notowań Helio. Ten producent m.in. bakalii poinformował, że jego wyniki kwartalne uległy wyraźnej poprawie.

Zarząd spółki w opublikowanym w piątek raporcie bieżącym informuje, iż po dokonanej wstępnej analizie danych finansowych za II kwartał roku obrotowego 2020/2021 (tj. październik-grudzień 2020 roku, spółka posługuje się przesuniętym kalendarzem rozliczeniowym) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres zysku netto w wysokości ok. 7 mln zł.

Dla porównania w okresie październik-grudzień 2019, a więc analogicznym kwartale ubiegłego roku obrotowego, spółka wygenerowała 2,6 mln zł zysku netto. Zysk Helio wzrósł zatem najprawdopodobniej blisko trzykrotnie. Z kolei najlepszy do tej pory kwartał w historii spółki sprzed trzech lat zakończył się zyskiem na poziomie 6,5 mln zł, Helio ma zatem szansę także na historyczny rekord na tym polu.

W opinii zarządu poprawa wyniku finansowego netto spółki była możliwa przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali i optymalizacji kosztów operacyjnych. - Choć sprzedaż kwartału była rekordowa w historii Emitenta, jej dynamika wzrostu była już na typowym dla Spółki kilkunastoprocentowym poziomie (wzrost o ok. 15 proc. r/r.). Spółka w przedmiotowym kwartale osiągnęła ok. 98 mln zł przychodów ze sprzedaży względem 85 mln zł w okresie porównywalnym - napisano w raporcie.

Na pełne i ostateczne informacje na temat wyników finansowych Helio inwestorzy będą musieli poczekać do publikacji raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021, który spółka opublikuje 31 marca 2021 roku. Dzisiejszy raport wskazujący, że będzie on udany, wystarczył jednak, by rozbudzić spore oczekiwania na GPW. Notowania Helio idą w górę w trakcie piątkowej sesji o przeszło 22 proc. Warto jednak pamiętać, że akcje spółki charakteryzują się dość niską płynnością (dziś obroty skoczyły kilkudziesięciokrotnie).

Helio działa na rynku bakalii i mas do ciast w Polsce. W ofercie firmy znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane, ziarna, masy makowe, orzechowe oraz krówkowe, polewy do ciast oraz popcorn do mikrofalówki. Produkty sprzedawane są pod parasolową marką Helio, a także pod wieloma markami własnymi dostępnymi w największych marketach w Polsce.

