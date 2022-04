Badanie: połowa kobiet pracujących w IT zarabia od 3,1 do 7 tys. zł netto

fot. ThisIsEngineering / / Pexels

Połowa kobiet pracujących w IT zarabia w granicach 3,1-7 tys. zł netto, ale prawie co piąta chciałaby zarabiać więcej - wynika z badania portalu No Fluff Jobs. Najczęściej panie podejmują pracę w IT po przebranżowieniu, motywowane wyższymi zarobkami i możliwością rozwoju.

Według badania, 46 proc. kobiet piastuje stanowiska niezwiązane bezpośrednio z programowaniem. Najwięcej ankietowanych pracuje jako testerki (18,6 proc.) i project managerki (16 proc.). W przypadku specjalizacji związanych z kodowaniem, kobiety najczęściej wybierają Backend, Frontend oraz Fullstack. Jeśli chodzi o używane technologie, najwięcej odpowiedzi uzyskały: SQL, JavaScript, HTML & CSS oraz Java.

27,5 proc. badanych kobiet wskazało, że studiowało informatykę lub pokrewny kierunek techniczny. 55 proc. respondentek podjęło pracę w IT po studiach nietechnicznych, kursach lub procesie samodzielnej nauki. To oznacza, że połowa uczestniczek badania to kobiety po przebranżowieniu - zaznaczono.

Jak podano, badanie pokazuje różnice między obecnymi zarobkami a oczekiwaniami pracujących w tym sektorze Polek. Połowa respondentek zarabia w granicach 3,1-7 tys. zł netto, prawie co piąta z nich chciałaby jednak zarabiać więcej. Największy odsetek badanych kobiet (20 proc.) wskazał na oczekiwania finansowe w przedziale 9,1-11 tys. zł netto. Taki poziom obecnego wynagrodzenia deklaruje 8 proc. ankietowanych.

Ponad 80 proc. kandydatek do pracy w sektorze tech chciałaby być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. 15 proc. wskazało kontrakt B2B, 3 proc. umowę zlecenie, a zaledwie 0,5 proc. - umowę o dzieło.

Wiele kobiet przyznaje, że wejście do branży jest dla nich trudne – tak uważa 75 proc. kandydatek do pracy w IT. 40 proc. kobiet wskazuje, że nie wie, od czego zacząć, podobny odsetek nie jest w stanie odnaleźć pasującej do nich oferty pracy, a co trzecia respondentka przyznaje, że ma problem z wyborem odpowiedniej specjalizacji.

Badanie przeprowadzono w okresie styczeń - marzec br. na próbie 1180 pań pracujących w sektorze IT lub szukających pierwszego zatrudnienia.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

