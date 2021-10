Badanie: co dziewiąty pracownik zmienił w pandemii formę zatrudnienia. Głównie na umowę o pracę

fot. Monkey Business Images / / Shutterstock

Pandemia sprawiła, że co dziewiąty pracownik zmienił formę zatrudnienia z pracodawcą; najczęściej Polacy przeszli z umowy zlecenia lub o dzieło na umowę o pracę - wynika z badania na zlecenie Personnel Service. Najrzadziej zmiany dotyczyły najstarszych pracowników.

Według badania omnibusowego zleconego przez Personnel Service co dziewiąty pracownik zmienił w pandemii formę zatrudnienia. "Wśród młodych osób do 24 roku życia – nawet co piąty musiał zgodzić się na nową umowę" - wskazano w poniedziałkowej informacji Personnel Service.

Najczęściej Polacy przeszli z umowy zlecenia lub o dzieło na umowę o pracę. Dotyczyło to co czwartej osoby zmieniającej formę zatrudnienia. Z kolei 21 proc. pracowników musiało się mierzyć z odwrotnym scenariuszem, a 14 proc. osób przeszło na własną działalność gospodarczą: 7 proc. pracowników z umowy o pracę na B2B i również 7 proc. z umowy zlecenia lub o dzieło na B2B.

Prezes Personnel Service Krzysztof Inglot cytowany w poniedziałkowej informacji przyznał, że pandemia wywołała zamieszanie na rynku pracy. "Wśród pracowników wzrosła wartość umowy o pracę i widzimy, że najczęściej właśnie tak zmieniały się kontrakty w pandemii" - wskazał. Dodał, że było to związane z działaniem tarcz antykryzysowych, które premiowały utrzymywanie miejsc pracy i zatrudnienie w oparciu o tę formę. "Wiele osób mierzyło się jednak z przejściem z umowy o pracę na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy B2B" – dodał.

Z badania wynika, że 85 proc. pracowników nie musiało mierzyć się w pandemii ze zmianą formy zatrudnienia, co jest "dobrą informacją wskazująca na stabilność rynku pracy nawet w niepewnych czasach".

Autorzy badania podkreślili, że ten scenariusz nie dotyczył wszystkich - kontrakt z pracodawcą musiało zmienić 11 proc. zatrudnionych. Najczęściej dotyczyło to osób do 24 roku życia – wśród nich niemal co piąta otrzymała nową umowę. Najrzadziej zmiany dotyczyły najstarszych pracowników - 93 proc. utrzymało w pandemii dotychczasowy kontrakt z pracodawcą.

Inglot zwrócił uwagę, że przejście z umowy o pracę na własną działalność gospodarczą dotyczyło zwłaszcza pracowników od 35 do 44 roku życia.

W informacji Personnel Service podkreślono, że umowa o pracę, której status w pandemii wzrósł, oferuje kilka istotnych przewag, na które zwracają uwagę pracownicy. Najważniejszy okazuje się płatny urlop istotny dla 71 proc. zatrudnionych. Na drugim miejscu są składki emerytalne i zdrowotne odprowadzane od całości wynagrodzenia (59 proc. wskazań), a na trzecim - płatne zwolnienie chorobowe (54 proc.). Już poza pierwszą trójką najważniejszych zalet umowy o pracę znalazły się natomiast: płatne nadgodziny (29 proc.), bezpieczny okres wypowiedzenia (23 proc.) oraz prawo do urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (13 proc.).(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mk/