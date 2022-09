Badanie: co czwarty Polak spodziewa się wzrostu dochodów

Minister rodziny: Dążymy do tego, aby umowy nieoskładkowane były eliminowane

Dążymy do tego, aby umowy nieoskładkowane były eliminowane. Chodzi o to, by rynek pracy był rynkiem pracownika, a za pracowników były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne - powiedziała we wtorek w Polsat News minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.