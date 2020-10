Badanie Kantar: PiS 36 proc., KO 28 proc., Ruch 2050 9 proc., Lewica 7 proc., KWiN 5 proc.

fot. Bartosz Frydrych / FORUM

PiS z koalicjantami w ZP poparłoby w wyborach do Sejmu 36 proc. deklarujących gotowość do głosowania, KO - 28 proc., Ruch 2050 Szymona Hołowni - 9 proc., Lewicę - 7 proc., a Konfederację - 5 proc. - wynika z październikowego badania Kantar. Do Sejmu nie dostałaby się PSL-Koalicja Polska (4 proc.).

W październiku wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, największe poparcie uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem (36 proc.). Na drugim miejscu, z poparciem 28 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska, natomiast trzecia pozycja należy do Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, który zostałby poparty przez 9 proc. wyborców - poinformował Kantar.

Do Sejmu dostałyby się również Lewica uzyskująca 7 proc. głosów oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość z 5 proc. poparciem. Poniżej progu wyborczego uplasowała się PSL-Koalicja Polska uzyskując 4 proc. poparcie.

W stosunku do września odnotowano wzrost poziomu poparcia dla KO (o 2 pkt proc.) i Lewicy (o 3 pkt proc.). Spadły natomiast notowania PiS (o 3 pkt proc.) oraz Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni (o 2 pkt proc.).

W październiku 69 proc. ankietowanych deklaruje chęć udziału w wyborach do Sejmu po zakończeniu epidemii koronawirusa, 35 proc. respondentów zdecydowanych jest wziąć udział w głosowaniu, natomiast 34 proc. badanych raczej planuje oddać swój głos. Przeciwne stanowisko wyraża 22 proc. respondentów: 12 proc. zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, a 10 proc. deklaruje, że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach. 9 proc. badanych jeszcze nie wie, czy odda głos w wyborach.

W porównaniu do wyników z września zaszły nieznaczne zmiany. W przypadku osób deklarujących udział w wyborach odnotowano spadek (o 3 pkt proc.), natomiast procent osób niezamierzających głosować wzrósł o 3 pkt proc. Odsetek niezdecydowanych w tej kwestii spadł o 1 pkt proc.

Badania przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2-7 października na reprezentatywnej próbie 977 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

