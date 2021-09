Ile wydajemy miesięcznie na edukację dziecka? Badanie

fot. Africa Studio / / Shutterstock

Jedna trzecia rodziców wydaje miesięcznie od 301 do 500 zł na edukację dziecka. Blisko jedna czwarta wydaje między 101 a 200 zł na zajęcia pozalekcyjne – wynika z najnowszego badania na potrzeby raportu "Polaków portfel własny: szkoła 2.0 egzamin z powrotu".

Z badania Santander Consumer Bank wynika, że 33,8 proc. ankietowanych rodziców na wszystkie wydatki ponoszone średnio miesięcznie na jedno dziecko w związku z jego edukacją w trakcie całego roku szkolnego wydaje między 301 a 500 zł. 17,8 proc. podało, że wydaje między 201 a 300 zł, a 16 proc., że wydaje między 501 a 800 zł.

Z deklaracji badanych wynika też, że między 101 a 200 zł wydaje 8 proc., między 801 a 1000 zł – 7,3 proc., między 1001 a 1500 zł – 3,3 proc., więcej niż 1500 zł – 3,4 proc., a nie więcej niż 100 zł – 3,7 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 6,7 proc. ankietowanych.

Uczestnicy badania pytani byli także, ile miesięcznie wydają na zajęcia pozalekcyjne na jedno dziecko. 24,3 proc. podało, że wydaje między 101 a 200 zł. Między 201 a 300 zł wydaje 23,4 proc., między 301 a 500 zł – 21,5 proc., między 501 a 800 zł – 6,5 proc., między 801 a 1000 zł – 1,9 proc., między 1001 a 1500 zł – 1,3 proc., więcej niż 1500 zł – 1,2 proc, a nie więcej niż 100 zł – 12,8 proc. "Trudno powiedzieć" odpowiedziało 7,1 proc.

Z badania wynika też, że najwięcej ankietowanych pozwala dziecku na udział w dodatkowych aktywnościach sportowych (42,8 proc.). Co czwarty posyła je na prywatne lekcje języka angielskiego (26,9 proc.), a co szósty na naukę innego języka (16,2 proc.). Co więcej, co siódmy rodzic musi posyłać dziecko na korepetycje z przedmiotów będących w programie szkoły (13,5 proc.). Niewiele większy odsetek rozwija za to artystyczne zdolności dziecka, posyłając je na zajęcia plastyczne lub muzyczne (kolejno 15,1 proc. i 14,4 proc.).

Badanie przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2021 r. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/