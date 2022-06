BOŚ wycofał „lokatę z problemami” na 7 proc.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Bank Ochrony Środowiska najwidoczniej nie spodziewał się, że wprowadzenie lokaty na 7 proc. spotka się z takim odzewem klientów. Po kilku dniach najpierw ograniczył dostępność depozytu, a następnie zmienił jego oprocentowanie. Dziś deponując pieniądze na kwartał, można zarobić najwyżej 4,75 proc.

BOŚ wprowadził do oferty lokatę 3M na 7 proc. na początku czerwca. Wówczas było to rekordowe oprocentowanie. Lokatę można było założyć online – klienci posiadający konto mogli to zrobić w systemie transakcyjnym, a pozostali przez internetowy formularz. Po kilku dniach do naszej redakcji zaczęły docierać sygnały, że osoby niebędące klientami banku mają problemy z wpłatą pieniędzy na depozyt – bank odrzucał prawidłowo wypełnione wnioski.

BOŚ wytłumaczył nam, że do odrzuceń wniosków doszło w sytuacji, gdy te nie spełniały standardów, w szczególności w zakresie skanu dokumentu i pomyłek. A skala rzekomych pomyłek była dość spora, bo sięgała aż 30-40 procent wniosków. Bank wycofał więc możliwość zakładania lokat online przez formularz, a klientów zapraszał z walizką pieniędzy do placówek. Ostatecznie zdecydował się jednak wycofać z oferty i samą lokatę z rekordowym oprocentowaniem.

Dziś jej zmienione oprocentowanie przedstawia się już następująco:

3 miesiące – 4,75 proc.

6 miesięcy – 5,50 proc.

12 miesięcy – 5,75 proc.

Rynek jest jednak dość konkurencyjny i nie znosi próżni. Lokaty na 7 proc. pojawiły się już w innych bankach. Niestety tak wysoko oprocentowanie depozyty obwarowane są dodatkowymi wymaganiami lub ograniczeniami. Na przykład w Banku Nowym mamy lokatę na 7,2 proc., ale jest to depozyt na miesiąc i do kwoty 10 000 zł. Alternatywą dla klientów może być lokata na 7 proc. na 12 miesięcy. Tu można już wpłacić więcej – bank dopuszcza możliwość założenia 4 takich lokat na łączną kwotę 400 tys. zł. Więcej informacji o Banku Nowym zjadą Państwo w artykule "Proponuje wysokie stawki na lokatach. Co wiemy o Banku Nowym?".

Lokata na 7 proc. pojawiła się także w Nest Banku. Bank proponuje Lokatę Witaj, którą można założyć na pół roku. Maksymalna kwota depozytu to 20 000 zł. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy zdecydują się założyć konto i aktywnie z niego korzystać. O szczegółach pisałem wczoraj w tekście "Kolejny bank z lokatą na 7 proc. Tym razem na pół roku".