BOŚ uruchamia grupowy plan naprawy

Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął decyzję o uruchomieniu zatwierdzonego 17 grudnia przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowego planu naprawy - poinformował bank w komunikacie.

Jak podano, wdrożony plan naprawy zastępuje realizowany dotychczas przez bank zaktualizowany program postępowania naprawczego obejmujący okres 2018-2021.

"Działania naprawcze podejmowane w ramach GPN mają na celu osiągnięcie przez bank trwałej rentowności" - napisano w komunikacie.

BOŚ opracował grupowy plan naprawy i przedłożył go KNF w październiku 2020 roku. Komisja w styczniu 2021 roku wezwała bank do uzupełnienia oraz zmiany tego planu. Zaktualizowany grupowy plan naprawy został złożony przez bank w kwietniu 2021 roku, nadzorca miał jednak do niego uwagi i wyznaczył nowy termin złożenia uzupełnionego dokumentu na 16 lipca 2021 roku. BOŚ zgodnie z wezwaniem KNF skorygował plan i złożył go do KNF. Następnie, 22 grudnia, bank poinformował o zatwierdzeniu grupowego planu naprawy przez komisję.

W czerwcu 2021 roku rada nadzorcza banku zatwierdziła strategię rozwoju na lata 2021-2023, która jest spójna z przedstawianym KNF grupowym planem naprawczym. (PAP Biznes)

