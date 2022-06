Wyścig na lokaty przyśpiesza. Jest pierwsze 7 proc.

fot. Photografeus / / Shutterstock

Wyścig na oprocentowanie lokat trwa w najlepsze. W czerwcu padł kolejny bastion, ale ulokujemy tam środki tylko na krótki czas. Niemniej z 7 proc. BOŚ Bank stał się liderem na rynku depozytów.



Bank Ochrony Środowiska zwiększył oprocentowanie swoich Ekolokat Promocyjnych na trzy miesiące do 7% w skali roku. Wniosek trzeba jednak złożyć albo poprzez stronę internetową banku lub aplikację mobilną, albo BOŚBank24. Promocyjne warunki obowiązują cały czerwiec.

Oprocentowanie zależne jest od czasu trwania lokaty:

w przypadku lokaty na 3 miesiące wynosi ono 7,00 proc.,

na 6 miesięcy – 5,00 proc.,

na 12 miesięcy – 5,50 proc.

Najwyższa stawka 7 proc. to znacząca podwyżka, wcześniej oferowano 3,3 proc. w skali roku. Dodatkowo za każde 20 000 zł na lokacie bank deklaruje posadzenie drzewa.

Minimalna kwota depozytu to 1 tys. zł, jeśli zakładamy lokatę poprzez BOŚBank24 lub aplikację mobilną), lub 10 tys zł, jeśli korzystamy ze strony internetowej banku, maksymalna zaś to 500 tys. zł. Nie ma jednak ograniczenia co do liczby otwieranych lokat. By skorzystać z oferty, nie trzeba być klientem banku, ani zakładać konta.

Oferta banków zmienia się z tygodnia na tydzień. Nie tak dawno hitem były lokaty na 6 proc. Walka o klienta trwa, jednak w obliczu blisko 14-proc. inflacji coraz trudniej jest chronić oszczędności. Zachęcamy też do zapoznania się z tekstem Moniki Dekrewicz o najwyżej oprocentowanych lokatach na rynku.

JM