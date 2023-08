BNP Paribas sypie gotówką za otwarcie konta. Tym razem bonus jest wyższy

BNP Paribas startuje z nową promocją kont osobistych. Tym razem można zgarnąć nawet 480 zł za otwarcie konta i aktywność. Choć mamy końcówkę lata, to warunki są tak proste, jakby to był prezent gwiazdkowy. A może coś w tym jest, bo w najbliższą sobotę będziemy mogli obejrzeć w telewizji „Kevina samego w domu”. Ale przejdźmy do konkretów.

fot. sabinamoscovici / / Shutterstock

BNP Paribas to bank, który chętnie dzieli się gotówką z osobami zakładającymi konto. Na bieżąco przyglądamy się jego promocjom i warunkom, jakie trzeba spełnić do zgarnięcia premii. Tym razem gra jest warta zachodu, bo w dość prosty sposób można zgarnąć 480 zł. „Słoneczna promocja” będzie trwała do 10 września i do tego czasu trzeba złożyć wniosek o otwarcie rachunku. Nagrody tradycyjnie będą wypłacane w turach – tym razem trzech. Oto co trzeba zrobić:

Pierwsza nagroda - 160 zł (wypłacana w październiku)

Złóż wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do kanałów elektronicznych do 10 września 2023 r.,

Zawrzyj umowę z bankiem i aktywuj kartę do 20 września,

We wrześniu wykonaj minimum 1 przelew elektroniczny,

We wrześniu wydaj za pomocą karty minimum 200 zł.

Druga nagroda – 160 zł (wypłacana w listopadzie)

W październiku wykonaj minimum 3 przelewy za pomocą bankowości elektronicznej,

W październiku wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 400 zł.

Trzecia nagroda – 160 zł (wypłacana w grudniu)

W listopadzie wykonaj minimum 3 przelewy za pomocą bankowości elektronicznej,

W listopadzie wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 400 zł.

Po wykonaniu tych prostych czynności bank wypłaci na konto łącznie 480 zł w trzech turach po 160 zł.

Bardzo ważne!

Aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować się przez wskazany link. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany podczas rejestracji, razem z unikalnym linkiem, który umożliwi otwarcie rachunku w „Słonecznej promocji”. Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w banku nie można otworzyć więcej niż jednego konta osobistego.

Jakie konto dostępne jest w promocji?

W ramach promocji bank oferuje swój flagowy rachunek, czyli Konto otwarte na Ciebie. Za prowadzenie rachunku nie jest pobierana opłata, za darmo są przelewy elektroniczne (oprócz natychmiastowych) oraz wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów banku i Planet Cash w Polsce. Opłata za kartę wynosi 7 zł, ale jest to opłata warunkowa. By karta była darmowa, wystarczy wykonać co najmniej trzy transakcje kartą w miesiącu, zalogować się do bankowości elektronicznej i wyrazić zgody marketingowe.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Promocja jest limitowana do 3000 zgłoszeń,

Z promocji mogą skorzystać osoby, które nie posiadały konta w BNP Paribas przez ostatni rok,

Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz.

Tutaj zarejestrujesz się w promocji Banku BNP Paribas, z bonusami do 480 zł

