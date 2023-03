BNP Paribas podnosi opłaty na koncie firmowym

Od 1 marca 2023 r. klienci posiadający konto firmowe w BNP Paribas zapłacą wyższą miesięczną opłatę za korzystanie z rachunku. Zmiany cennika dotyczą rachunku Konto Otwarte na Biznes. Oprócz kosztu prowadzenia konta podwyżka obejmuje m.in. przelewy SEPA.

fot. Obatala-photography / / Shutterstock

BNP Paribas podniósł opłatę za prowadzenie rachunku biznesowego. Do tej pory bank miał trzy przedziały opłat za korzystanie z konta. Obecnie opłata wynosi 15 zł, przy czym przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia. Dotyczy to osób, które będą mieć miesięczne wpływy powyżej 20 000 zł przy średniomiesięcznym saldzie poniżej 3 tys. lub będą mieć średniomiesięczne saldo na poziomie co najmniej 3 tys. zł.

Opłata za konto firmowe w BNP Paribas

Do końca lutego klienci BNP Paribas, którzy zapewniali sumę miesięcznych przelewów na Konto Otwarte na Biznes powyżej 100 000 zł byli zwolnieni z kosztów prowadzenia rachunku.

Reklama

Natomiast przy sumie wpływów pomiędzy 20 000 a 100 000 zł bank pobierał opłatę w wysokości 3,50 zł. Zwolnienie było możliwe, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe daną kartą w kwocie równej lub wyższej niż 700 zł.

Z kolei przy sumie wpływów poniżej 20 000 zł BNP Paribas pobierał 7 zł za prowadzenie rachunku Konto Otwarte na Biznes. Również w tym przypadku klienci mogli skorzystać ze zwolnienia z opały. Warunek był taki sam jak w przypadku sumy wpływów pomiędzy 20 000 a 100 000 zł.

Pozostałe wzrosty kosztów w BNP Paribas

Od marca br. klienci BNP Paribas zapłacą wyższą opłatę za przeprowadzenie przelewu zleconego w oddziale banku lub telefonicznie. Opłata wzrosła z 15 zł do 20 zł za każdy rodzaj rachunku i każdą walutę. Dotyczyć to będzie nie tylko przelewów własnych i wewnątrzbankowych, ale także przelewów do ZUS i US, a także przelewów do innych banków w kraju.

Wzrosła również opłata za przelew SEPA oraz SEPA natychmiastowy, które są realizowane w oddziale banku lub telefonicznie. Cena za sztukę przelewu wyniesie od teraz od 15 zł do 20 zł.

Klienci BNP Paribas, którzy posiadają bankowość internetową w ramach konta firmowego, zapłacą więcej za wyciąg wysłany pocztą na adres korespondencyjny. Opłata ta wzrośnie z 10 zł do 20 zł. W przypadku, gdy wyciąg papierowy będzie odbierany w oddziale banku, koszt ten zostanie zwiększony z 25 zł do 30 zł.