BNP Paribas nie zwalnia tempa. Oferuje 500 zł za konto i aktywności

Prześwietlamy kolejną promocję Banku BNP Paribas. Za założenie konta i określone aktywności można zgarnąć 500 zł. Tym razem bank stawia jednak poprzeczkę nieco wyżej – wymaga regularnych wpływów na ROR. Ale jeśli i tak zamierzacie otworzyć nowe konto, może to być okazja na łatwe zgarnięcie bonusu.

fot. Piotr Latacha / / Shutterstock

Pisałem niedawno, że jesienią banki przystępują do ofensywy na rynku kont osobistych. To moment na odświeżanie oferty, wprowadzanie nowych ROR-ów i bonusów powiązanych z rachunkami. W ten trend wpisują się działania Banku BNP Paribas, który po raz kolejny wprowadza promocję "Wynagradzaj się!" , w której w dość prosty sposób można zgarnąć 500 zł. Wystarczy założyć konto, zasilać je co miesiąc kwotą 800 zł „systematycznym wpływem”, wydać kartą 200 zł miesięcznie i tyle samo wysłać w formie przelewów. W zamian bank wypłaci klientowi 500 zł w trzech ratach.

Zarejestruj się w promocji "Wynagradzaj się!" i odbierz do 500 zł bonusów »

Sprawdzamy promocję

Przyjrzyjmy się bliżej szczegółom promocji i potencjalnym haczykom. By wziąć udział w akcji, koniecznie należy zarejestrować się przez TEN LINK. W innym wypadku bank nie zaliczy udziału i nie wypłaci bonusów. Wniosek o otwarcie konta wraz z dostępem do bankowości elektronicznej należy złożyć do 15 października. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego wniosek można już złożyć w kanałach elektronicznych banku – w aplikacji GOmobile lub bankowości internetowej. Do 25 października trzeba podpisać umowę z bankiem i aktywować kartę płatniczą.

Uwaga! Bank wymaga od klienta zasilania rachunku „systematycznymi wypływami” na kwotę 800 zł miesięcznie. Zgodnie z definicją w regulaminie „systematyczny wpływ” to zasilenie ROR-u pieniędzmi z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS odnotowane w czasie trwania promocji. Za „systematyczny wpływ” nie będą uznawane: przelewy pomiędzy rachunkami tego samego uczestnika promocji, wpłaty własne w oddziałach banku lub wpłatomatach, wpływ z tytułu wynagrodzenia otrzymywany z rachunku, którego posiadaczem jest klient indywidualny nieprowadzący działalności gospodarczej.

Aby zgarnąć bonus, należy:

W listopadzie 2023 r. zasilić ROR kwotą „systematycznych wpływów” w wysokości minimum 800 zł. Bank wypłaci w grudniu 100 zł.

W grudniu 2023 r. zasilić ROR kwotą „systematycznych wpływów” w wysokości 800 zł, wykonać transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł oraz wykonać przelewy na łączną kwotę min. 200 zł. Bank wypłaci w styczniu 200 zł.

W styczniu 2024 r. zasilić ROR kwotą „systematycznych wpływów” w wysokości 800 zł, wykonać transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł oraz wykonać przelewy na łączną kwotę min. 200 zł. Bank wypłaci w lutym 200 zł.

Łącznie do zgarnięcia jest 500 zł.

Jakie konto oferuje bank w promocji?

Bank proponuje swój flagowy rachunek, czyli Konto Otwarte na Ciebie. Konto jest bezpłatne, ale za Kartę Otwartą na Dzisiaj pobierana jest opłata warunkowa. By nie płacić za plastik, należy wykonać minimum 3 transakcje miesięcznie, zalogować się do bankowości elektronicznej i wyrazić zgody marketingowe. W innym wypadku bank naliczy:

2 zł – jeśli klient wykona tylko trzy transakcje,

7 zł – jeśli nie spełni żadnego warunku.

Bank nie pobiera opłaty za kartę od klientów w wieku do 26 lat.

Do rachunku można też wybrać Kartę Otwartą na Świat. Oferuje ona dostęp do płatności w 160 walutach bez kosztów przewalutowań, ale kosztuje 12 zł miesięcznie.

Standardowo w ramach rachunku klient dostaje dostęp do bezpłatnych przelewów elektronicznych, aplikacji czy szeregu płatności mobilnych (m.in. Apple Pay, Blik, Google Pay i inne).

Jeszcze dwie ważne kwestie na zakończenie. Promocja jest limitowana tylko do 3000 zgłoszeń, więc decyduje czas wysłania formularza. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy posiadały już konto w BNP Paribas.

