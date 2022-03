BNP Paribas obniża prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r.

fot. fot. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo / / FORUM

BNP Paribas BP obniżył swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. o 1 pkt proc. do 3,5 proc. - poinformowali podczas wtorkowej konferencji ekonomiści banku. Zaznaczyli jednak, że wszelkie prognozy są obecnie obciążone znaczną niepewnością i wzrost gospodarczy w tym roku może być niższy. BNP Paribas BP szacuje, że CPI średniorocznie może sięgnąć 10 proc.

"Obecnie bardzo trudno jest oszacować wpływ wojny na Ukrainie na gospodarkę i na rynki, przede wszystkim w dłuższej perspektywie. Wszelkie liczby należy traktować jako jedne z możliwych scenariuszy, nie jako prognozy prezentowane z pełnym przekonaniem. Mamy wojnę, wzrost niepewności, drożejące surowce, to wszystko przekłada się na stagflacyjne perspektywy europejskiej - w tym polskiej - gospodarki. Czeka nas słabszy wzrost i wyższa inflacja" - powiedział główny ekonomista BNP Paribas BP, Michał Dybuła.

"Zakładamy, że jeśli chodzi o wzrost w tym roku, to trzeba się liczyć przynajmniej z wpływem na poziomie 1 pkt proc. in minus, w porównaniu do tego, co wcześniej szacowaliśmy i dłuższe utrzymywanie się presji inflacyjnej" - dodał.

BNP Paribas BP prognozuje obecnie, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,5 proc., a w 2023 r. o 2,5 proc.

"Skala wyhamowania dynamiki wzrostu będzie ograniczana przez bardzo wysoką aktywność gospodarczą na początku roku. Biorąc pod uwagę wysoką niepewność, co do ekonomicznych skutków trwającej wojny, widzimy jednak ryzyko, że wzrost gospodarczy w tym roku może okazać się niższy, zwłaszcza, jeśli znacząco osłabłaby koniunktura w strefie euro" - zaznaczono w prezentacji banku.

Dybuła podkreślił, że dwucyfrowa, średnioroczna inflacja w najbliższych latach to prawdopodobny scenariusz.

"Wzrost cen surowców, słabszy kurs walutowy oraz zaburzenia w łańcuchach dostaw będą dodatkowo podsycać i tak wysoką inflację, która według nas średniorocznie może osiągnąć poziom 10 proc. Ze względu na znaczne wahania cen surowców prognoza obarczona jest jednak wyjątkowo dużym ryzykiem" - napisano.

Ekonomiści prognozują, że referencyjna stopa procentowa w Polsce wzrośnie do poziomu 5 proc.

"Sądzimy, że sytuacja w Ukrainie zwiększa prawdopodobieństwo większego zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce. Przewidujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopę referencyjną NBP jeszcze o przynajmniej 150 pb do 5 proc." - napisano w prezentacji. (PAP Biznes)

