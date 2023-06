Pierwsza rekomendacja BM mBanku dla Huuuge. "Kupuj"

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 26 maja, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Huuuge od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 36,50 zł za akcję.

/ Dado Ruvic / Reuters

Raport wydano przy kursie 26,45 zł. W czwartek o godz. 16.31 kurs wynosił 27,90 zł.

"W 2022 roku dwie flagowe gry Huuuge, Huuuge Casino i Billionaire Casino, zajęły 5. miejsce wśród najlepiej zarabiających gier-kasyn na świecie. W tej chwili spółka obserwuje spadek płatności od użytkowników gier kasynowych przy rosnących przychodach. W drugiej połowie 2022 roku Huuuge obniżył wydatki na pozyskanie użytkowników do 16 proc. przychodów z 30 proc. w I półroczu 22, a do odrobienia pozostało jeszcze kilka punktów procentowych. Po niedawny odpisie z gry Traffic Puzzle, bez planów zwiększenia wydatków na nowych użytkowników lub rozwój tytułu, zakładamy, że jego przychody będą zmniejszyć, z większym naciskiem położonym na tytuły kasynowe" - napisano w raporcie.

"Z listą gier kasynowych zdolnych do generowania dużej gotówki, pozmniejszaniem kosztów płac i tworzeniem zespołów w celu poszukiwania nowych przychodów strumieni, Huuuge ma osiągnąć lepsze wyniki dzięki niskim potrzebom CAPEX i oczekiwanej dystrybucji środków do akcjonariuszy" - dodano.

We wtorek Huuuge ogłosił skup akcji własnych w formie ograniczonego czasowo zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, po z góry określonej i stałej cenie za akcję (w wysokości 37 zł), dostępnego dla wszystkich akcjonariuszy spółki. Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 17.121.919 akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 20,32 proc. kapitału zakładowego Huuuge i uprawniają ich posiadaczy do wykonywania łącznie nie więcej niż 21,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Depesza jest skrótem raportu, którego pierwsze rozpowszechnianie nastąpiło 26 maja o godz. 8.30. Autorem raportu jest Piotr Poniatowski.

W załączniku zamieszczamy plik PDF z rekomendacją. (PAP Biznes)

