BM mBanku rekomenduje sprzedaż Allegro, cena docelowa 54 zł

Analityk BM mBanku Paweł Szpigiel w raporcie z 18 listopada rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Allegro od zalecenia "sprzedaj" i wyznaczenia ceny docelowej akcji platformy e-commerce na 54 zł.

W dniu wydania raportu kurs akcji Allegro wyniósł 67,89 zł. We wtorek pod koniec sesji za jedną akcję spółki płacono 76,34 zł.

Allegro jest najpopularniejszą w Polsce platformą e-commerce z udziałem w rynku szacowanym na koniec 2020 roku na 40 proc.

"Przez ostatnie lata Allegro przekształciło się z witryny aukcyjnej C2C na marketplace 3P z bardzo szeroką bazą ofert (164,2 mln zł w pierwszej połowie 2020), dużą liczbą kupujących (12,3 mln) i sprzedawców (117 tys.). Jednak, z uwagi na wzrost notowań od debiutu (+58 proc.) Allegro jest notowane na EV/EBITDA’22=29,6x oraz P/E’22=51,8x. Wysokie premie do hegemonów światowego e-commerce, czyli Amazona i Alibaby, są nieuzasadnione ze względu na niższy poziom wzrostu EBITDA Allegro oraz niskie bariery wejścia na rynek, co jest typowe dla „light-asset” 3P marketplace, którym Allegro jest obecnie" - napisano w raporcie.

Dodatkowo, zaawansowanie logistyczne, bogate systemy lojalnościowe i międzynarodowa obecność czynią konkurentów Allegro bardziej atrakcyjnymi typami inwestycyjnymi.

"Kluczowym elementem ryzyka dla Allegro jest konkurencja. W scenariuszu bazowym zakładamy wejście Amazona do Polski do końca przyszłego roku. Odpowiedzią Allegro będzie lojalizacja bazy kupujących poprzez program SMART!, co spowoduje spadek marży EBITDA (z 51,6 proc. w 2019 r. do 40,0 proc. w 2023 r.) i szerokie inwestycje we własną logistykę. To główna różnica naszego postrzegania spółki vs. konsensus rynkowy" - napisano w raporcie BM mBanku.

"W celu obrony udziału w rynku przed Amazonem, Allegro będzie zmuszone do zaproponowania większego wachlarza opcji bezpłatnej dostawy, co spowoduje wzrost kosztów logistyki (zakładamy dofinansowanie SMART! na poziomie 2,5 proc. GMV w 2024 r. vs. 1,2 proc. w 2019 r.) oraz wzmożoną aktywność w sieci (także poprzez większe zakupy ruchu)" - dodano.

Analityk BM mBanku zwraca uwagę, że InPost jest ważnym kontrahentem Allegro i jest obecnie w trakcie sprzedaży. Allegro ma prawo pierwokupu.

"Rezygnując z zakupu InPostu Allegro poniesie ryzyko zmiany warunków handlowych przez nowego właściciela. Lepszą sytuacją dla Allegro byłby, naszym zdaniem, zakup znacznego pakietu i sprzedaż pozostałej części w IPO, co budzi ryzyko wydatków w przyszłości" - uważa Paweł Szpigiel.

