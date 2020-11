BM mBanku rekomenduje "kupuj" Polenergię, cena docelowa 62,99 zł

fot. rsooll / Shutterstock

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 30 października, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Polenergii od zalecenia "kupuj". Cena docelowa akcji została wyznaczona na 62,99 zł.

Raport został przygotowany przy kursie 42,6 zł. W czwartek o godz. 16.49 za akcję spółki płacono na GPW 49,70 zł.

W opinii analityków, spółka jest idealnie spozycjonowana na średnioterminowe trendy regulacyjne w sektorze, jak zaostrzenie celu redukcji emisji w UE (wpływ na wzrost cen CO2 i rentowność zero/nisko emisyjnych źródeł) czy zmianę nastawienia polskiego rządu do inwestycji w OZE (ustawa 10H, ustawa offshore, rynek zielonych certyfikatów, popyt aukcyjny).

"Biorąc pod uwagę backlog projektów i potencjał finansowy szacujemy, że Polenergia może w ciągu najbliższych 5 lat rozbudować swoje aktywa wytwórcze o około 300 MW w wietrze i 120 MW w fotowoltaice. Bardzo ciekawym aktywem są też koncesje offshore, aczkolwiek uwolnienie tego potencjału (NPV pierwszego etapu szacujemy na 0,77 mld zł) wymagać będzie emisji akcji lub pozyskania dodatkowego partnera" - napisano.

Rekomendacja została przygotowana przed podaniem przez spółkę informacji o zamiarze ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji Polenergii, po 47 zł za akcję przez Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings. Polenergia poinformowała o tym w środę, 4 listopada.

Jak podano w raporcie, analitycy pozytywnie oceniają nowe inicjatywy w segmencie obrotu, szczególnie linię usług agregacji OZE.

"W ramach strategii 2019-24 spółka zdefiniowała kilka nowych obszarów rozwoju, z czego część linii biznesowych wystartowała już w tym roku i kontrybuuje do wyniku EBITDA. Szczególnie obiecująco wygląda segment agregacji OZE (uwzględniamy ponad 10 mln zł marży w perspektywie 2024), ale potencjał wzrostu ma również sprzedaż B2B. Jeśli chodzi o program rozwoju przemysłowej kogeneracji gazowej to na razie nie uwzględniamy go w modelu do czasu ogłoszenia konkretnych projektów" - dodano.

Autorzy raportu oczekują także utrzymania pozytywnego sentymentu do szeroko rozumianego sektora OZE.

Pierwsze udostępnienie raportu, którego autorem jest Kamil Kliszcz, miało miejsce 30 października, o godzinie 8.27.

Depesza PAP Biznes stanowi wyciąg z raportu. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

