BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego

BM mBanku w raporcie z 19 listopada podniosło rekomendację dla PKO BP do "kupuj" oraz obniżyło rekomendację dla ING Banku Śląskiego do "redukuj", a Banku Millennium i Banku Handlowego do "trzymaj".

BM mBanku rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla BNP Paribas Bank Polska od zalecenia "kupuj".

"Utrzymujemy nasze pozytywne pozycjonowanie do sektora. Uważamy, że końcówka roku jak i 2021 rok będą stały pod znakiem rotacji w kierunku spółek cyklicznych, a w tym do sektora bankowego. Sentyment wspierany będzie przez znaczące odbicie wyników banków na świecie, przywrócone dywidendy oraz rynek fuzji i przejęć" - napisano w raporcie.

"Chociaż wyniki polskiego sektora bankowego mogą zanotować niższą dynamikę w kolejnych latach niż te z regionu CEE to uważamy, że obecny poziom wyceny nadal stwarza okazje inwestycyjne" - dodano.

Top-pickiem BM mBanku pośród dużych polskich banków pozostaje Pekao, a wśród mniejszych BNP Paribas BP.

BM mBanku prognozuje, że zysk netto sektora bankowego w Polsce wzrośnie o 10 proc. w 2021 roku ze względu na spadek kosztu ryzyka oraz wyższe niż oczekiwane przychody podstawowe.

"Uaktualniamy także nasze założenia odnośnie strat generowanych przez pozwy na kredyty CHF. Obecnie oczekujemy 46 mld PLN strat dla sektora z czego 30 mld dla analizowanych przez nas banków" - napisano w raporcie.

Poniżej nowe oraz poprzednie rekomendacje dla banków wraz z cenami docelowymi (w zł).

nowa poprzednia nowa poprzednia rekomendacja rekomendacja cena docelowa cena docelowa PKO BP kupuj akumuluj 32,4 22,58 Pekao kupuj kupuj 75,93 68,9 Santander PL kupuj kupuj 238,14 179,37 ING redukuj trzymaj 143,1 117,78 BNP kupuj - 64,45 - Millennium trzymaj kupuj 2,88 3,72 B.Handlowy trzymaj kupuj 36,45 37,64 Alior Bank akumuluj akumuluj 18,78 14,98

Depesza jest skrótem raportu wydanego przez BM mBanku. Autorami raportu są Michał Konarski i Mikołaj Lemańczyk. Pierwsze rozpowszechnianie nastąpiło 19 listopada 2020 o godzinie 08:45. W załączniku znajduje się raport BM mBanku. (PAP Biznes)

