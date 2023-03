BM mBanku podniosło rekomendacje ING BSK, BNP Paribas BP, B. Millennium i Alior Banku

Znów gorąco na Getinie. Dywidenda kilka groszy niższa od ceny akcji Getin Holding, czyli ostatnia giełdowa spółka kontrolowana przez Leszka Czarneckiego, ogłosiła zamiar wypłaty dywidendy o wartości tylko kilku groszy mniejszej niż ostatnia cena akcji. To kolejny transfer kapitału ze spółki do akcjonariuszy, który i tym razem zachęcił inwestorów do zakupów akcji.