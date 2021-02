BM mBanku podniosło cenę docelową akcji JSW do 46,4 zł

fot. Adam Torchała / Bankier.pl

BM mBanku w raporcie z 3 lutego podwyższyło cenę docelową akcji JSW do 46,4 zł z 36,58 zł wcześniej. Utrzymano rekomendację "kupuj".

W dniu wydania raportu kurs akcji spółki wynosił 34,8 zł.

W raporcie zwrócono uwagę na to, że wyraźny wzrost zapotrzebowania na wyroby stalowe zachęcił producentów stali do ponownego uruchomienia wcześniej wyłączanych hut (m.in. ArcelorMittal w Belgii, Hiszpanii i Włoszech, VoestAlpine w Austrii, Koszycach) - w efekcie dynamicznie rośnie popyt na koks, którego cena w styczniu 2021 roku w Europie osiągnęła poziom 330 USD za tonę (wobec 230 USD za tonę w listopadzie 2020 roku).

"Naszym zdaniem w nadchodzących tygodniach ceny dojdą do 400 USD/t, co pozytywnie przekładać się będzie na marżę koksowniczą (korzystają koksownie w JSW) oraz wolumeny sprzedaży. Dodatkowo niestabilna pogoda w Australii i wzrost zapotrzebowania na stal przekładają się na wzrosty cen węgla koksowego w Australii do 160 USD/t w ostatnich dniach (vs. około 100 USD/t w ostatnich miesiącach; bezpośredni benchmark dla cen sprzedaży JSW)" - napisano.

"Naszym zdaniem w tak korzystnym otoczeniu makroekonomicznym JSW może w 2021 roku wypracować ponad 2 mld zł EBITDA, a oczekiwany dalszy spadek zapasów prowadzić będzie do wygenerowania pozytywnego wolnego przepływu gotówki na poziomie 650 mln zł (mimo 1,9 mld zł oczekiwanego CAPEX), co przełoży się na pojawienie się wolnych środków pieniężnych na koniec 2021 roku w ilości około 3 zł na akcję (szansa na zwiększenie funduszu na czarną godzinę)" - dodano.

BM mBanku podniósł prognozy sprzedaży koksu na 2021 rok o 13 proc. oraz prognozy produkcji koksu o 11 proc.

"Na naszych prognozach JSW notowana jest obecnie z około 50-proc. dyskontem do spółek porównywalnych na wskaźnikach P/E i EV/EBITDA na lata 2021-2022" - podano.

Biuro maklerskie prognozuje, że w 2021 roku przychody JSW wzrosną do 9,55 mld zł z 6,9 mld zł w ubiegłym roku. Skorygowany zysk netto szacuje na 629,6 mln zł wobec 1,19 mld zł straty w 2020 r.

Autorem raportu jest Jakub Szkopek. Depesza jest skrótem raportu przez BM mBanku. Pierwsze rozpowszechnianie nastąpiło 3 lutego 2021 roku o godzinie 08:24.

W załączniku znajduje się pierwsza strona rekomendacji

