Fuchs: BM Pekao stawia na młodych inwestorów i rozwój cyfryzacji

Biuro Maklerskie Pekao chce stawiać na młodych inwestorów indywidualnych, oferując im pełny dostęp do globalnych rynków kapitałowych, narzędzi analitycznych i rozwiązań sztucznej inteligencji – poinformował PAP Biznes wiceprezes Banku Pekao Jarosław Fuchs.

"Inwestor indywidualny jest kluczowy, bez niego rynek kapitałowy nie ma racji bytu. To nie tylko warszawska giełda, biura maklerskie muszą być otwarte na inwestowanie przez indywidualnych graczy na rynkach zagranicznych. Jeśli tego nie zrobimy, ktoś inny będzie kreował swoją ofertę i będzie na tym zarabiał. Chciałbym, żeby nasi klienci mieli całą dobę dostęp do wszystkich rynków świata” – powiedział PAP Biznes wiceprezes Pekao Jarosław Fuchs w kuluarach niedawnej konferencji WallStreet27, organizowanej w Karpaczu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Dodał, że inwestorzy nie mogą ograniczać się tylko do polskiego rynku, gdyż jest on wąski, obroty na nim są niewielkie, nie ma atrakcyjnych IPO i świeżego dopływu spółek.

„Uważam jednak, że transformacja energetyczna czy odbudowa Ukrainy spowodują, że duże spółki giełdowe będą potrzebować gigantycznych zastrzyków finansowych. Banki mają limity ograniczenia kapitałowe, natomiast rynki kapitałowe są stworzone do takich zadań” – powiedział.

Jego zdaniem, ofertą spółek przechodzących transformację energetyczną będą zainteresowani inwestorzy indywidualni, z których część inwestuje w spółki z sektorów nowych technologii, ale część kieruje się względami ESG i chce inwestować w firmy, które mają na uwadze dobro planety z ograniczonymi zasobami.

Wiceprezes Fuchs dodaje, że na rynku pojawia się wielu nowych inwestorów indywidualnych.

„Bardzo ważną grupą stanowią inwestorzy młodzi, stąd oferta dla osób do 26 roku życia przygotowana przez nasze biuro maklerskie. Daje ona dostęp do szeroko rozumianego rynku, do wszystkiego co mamy w swojej ofercie, przy niskich opłatach” – powiedział.

„Starszy inwestor musiał uczyć się przede wszystkim na własnych błędach. Trzeba się było sparzyć kilka razy, żeby zrozumieć mechanizmy, które rządzą rynkiem kapitałowym. Młody inwestor jest dużo lepiej przygotowany, ma wiedzę po studiach, ale nie zawsze czuje ten rynek. Kluczowa jest rola banków, funduszy, operatora giełdy, NBP, aby przekazywać im wiedzę ekonomiczną” – dodał.

Jarosław Fuchs wskazuje, że najmłodsi inwestorzy bardzo często szukają rozwiązań w internecie, korzystając z oferty firm, które nie mają kosztów stałych, więc mogą sobie pozwolić na to, że ich prowizje są niewspółmiernie niskie.

„Chcemy przekonać inwestorów, że za naszym biurem maklerskim stoi poważna instytucja finansowa, z bogatym zapleczem kapitałowym” – powiedział.

W opinii wiceprezesa Pekao charakter i model inwestora instytucjonalnego i indywidualnego diametralnie będzie się zmieniał w najbliższych latach.

„Będzie on bardziej cyfrowy. Przekaz informacji i transakcyjność będą szły w kierunku cyfryzacji. Przed giełdą stoją te same wyzwania, co przed biurami maklerskimi, TFI, bankami. Technologia rozwija się bardzo szybko, a my musimy ją doganiać. Nie możemy przespać tego momentu, bo wielcy tego świata będą marginalizować lokalne instytucje. Niektórzy mówią, że lokalny rynek kapitałowy już umarł, ale jest tyle wyzwań i pomysłów, choćby związanych z transformacją, że bez rynku kapitałowego to będzie niewykonalne” – powiedział.

W ocenie wiceprezesa Banku Pekao biuro maklerskie to bardzo ważna część równoważna do pozostałych segmentów działalności banków.

„Wspieramy duże spółki z WIG20 poprzez finansowanie zarówno przez bank, jak i poprzez różne instrumenty kapitałowe. Musimy rozbudowywać narzędzia analityczne, rozwój sztucznej inteligencji może być niezwykle pomocny, obserwujemy, jak on się rozwija. Już prowadzimy badania analityczne, sprawdzamy, jakie nasz klient ma cechy i potrzeby” – powiedział.

„Analizy, które są tworzone przez nasz dział analiz, są dostępne dla wszystkich. Również każdy inwestor indywidualny ma do nich dostęp” – dodał Jarosław Fuchs.

