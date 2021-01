BM Pekao: Wzrosty na giełdach powinny być kontynuowane

fot. Piotr Zajda / Shutterstock

W pierwszej połowie roku S&P 500 może przekroczyć poziom 4.000 pkt. Zwyżkować powinny także indeksy z warszawskiej giełdy – powiedział PAP Biznes Maciej Borkowski, dyrektor biura analiz inwestycyjnych BM Pekao. Zdaniem eksperta, aby ten scenariusz się zrealizował, niezbędne są: powodzenie uruchomionych programów szczepień na Covid-19 oraz dalsze wsparcie fiskalne i monetarne w najważniejszych gospodarkach.

"Nasze nastawienie do rynków akcji w 2021 r. jest pozytywne. Oczekujemy, że S&P 500 przekroczy 4.000 pkt. Może to nastąpić nawet w pierwszej połowie roku. W konsekwencji zwyżkować powinny także indeksy z warszawskiej giełdy. Oceniamy, że WIG20 ma szansę dojść w okolice 2.200 pkt. w pierwszym półroczu. A do końca roku jego wzrost może być nawet większy" - powiedział PAP Biznes Maciej Borkowski.

"Mamy bardzo pozytywny sentyment giełdowy wynikający ze skali uruchomionych programów szczepień na Covid-19. Liczymy, że pandemia zostanie z sukcesem zatrzymana w pierwszej połowie roku, co umożliwi powrót światowych gospodarek na właściwe tory. Powodzenie szczepień jest pierwszym warunkiem koniecznym do dalszych wzrostów indeksów giełdowych" - ocenił.

Dodał, że drugim warunkiem jest dalsze wsparcie fiskalne i monetarne w poszczególnych krajach.

"Szczególnie ważne jest wsparcie fiskalne, ponieważ przedsiębiorstwa, które mocno ucierpiały na pandemii muszą przetrwać trudny okres, aby nie pojawiła się fala bankructw. Jeżeli władze dopuściłyby do tego, że w gospodarce stworzą się zatory płatnicze, może mieć to bardzo negatywne konsekwencje dla gospodarki w dłuższym terminie. Uważam, że wsparcie fiskalne nadal będzie kontynuowane" - powiedział.

"Historycznie, każde kolejne wsparcie finansowe uruchamiało falę zakupów na rynkach akcji i obligacji. Dopóki mamy powszechne i znaczące programy wsparcia fiskalnego na wielu rynkach rozwiniętych, to indeksy na giełdach powinny rosnąć, gdyż na rynku pojawia się nowy kapitał, który w środowisku niskich stóp procentowych szuka swojego miejsca w segmentach rynku finansowego dających szansę na wyższą stopę zwrotu" - dodał.

Od czasu pojawienia się informacji o szczepionce na koronawirusa BM Pekao proponuje, aby z większą uwagą podchodzić do spółek z tzw. starej gospodarki.

"W ostatnich dwóch miesiącach to założenie się sprawdza, na rynkach bazowych rosną m.in. banki, paliwa, spółki wydobywcze czy ubezpieczyciele. Z tego względu niemiecki DAX osiągnął nowy rekord notowań. Najważniejszy niemiecki indeks ma w swoim składzie bardzo dużo przedsiębiorstw, które są związane z tradycyjną gospodarką" - wskazał.

"Nadal uważamy, że powodzenie programów szczepień spowoduje, że spółki związane z klasyczną gospodarką, będą odrabiały straty, które miały miejsce w wyniku pandemii" - podkreślił.

CZYNNIKI RYZYKA DLA RYNKÓW AKCJI

Szukając czynników ryzyka dla akcji w 2021 r., dyrektor biura analiz inwestycyjnych BM Pekao w pierwszej kolejności zwraca uwagę na kwestie inflacji i stóp procentowych.

"Jeżeli okaże się, że inflacja w 2021 r. zacznie rosnąć powyżej celów inflacyjnych banków centralnych, to mogą pojawić się wątpliwości, czy banki centralne nie zmienią aktualnie prowadzonej polityki monetarnej. Uważam, że to jest obecnie największe zagrożenie dla rynku finansowego, czyli sytuacja, w której inflacja wymknie się spod kontroli banków centralnych" - powiedział Maciej Borkowski.

"Drugim największym czynnikiem ryzyka dla globalnych rynków akcji byłaby sytuacja, w której programy szczepień napotkają na większe przeszkody. Mieliśmy przedsmak takiej sytuacji w ostatnich tygodniach, gdy w wyniku wykrycia na szeroką skalę nowego szczepu koronawirusa Wielka Brytania zamknęła swoje granice w okresie przedświątecznym. Rynki zareagowały spadkami, obawiając się, że mutacja może oznaczać niewrażliwość na opracowane dotychczas szczepionki. Na razie wierzymy, że tak się nie stanie, ale nie można wykluczyć kolejnych mutacji, które cofnęłyby nas do punktu wyjścia w walce z pandemią, na co rynki prawdopodobnie zareagowałyby istotną wyprzedażą" - dodał.

Z kolei ryzykiem dla amerykańskiego rynku akcji może być zmiana władzy w USA.

"Jeżeli Demokraci faktycznie przejmują kontrolę nad całym procesem legislacyjnym, to może to dość istotnie uderzyć w zyski największych amerykańskich firm. Wynika to z tego, że Demokraci dążą do zwiększenia skali redystrybucji dochodu" - ocenił.

BRANŻOWI FAWORYCI Z GPW

"Aktualnie mamy znacznie lepsze perspektywy dla GPW niż w poprzednich dwóch latach, dlatego w naszej usłudze sporządzania analiz proponujemy konstrukcję portfeli inwestycyjnych z większym udziałem krajowych instrumentów" - wskazał Maciej Borkowski.

"Choć na najbliższe miesiące faworyzujemy GPW nad rynkami bazowymi, czyli USA i Niemcami, to w tym scenariuszu należy pamiętać, że nasz rynek jest dużo bardziej wrażliwy na wszelkie ryzyka" - dodał.

Ekspert uważa, że spółki z GPW mogą się zachowywać relatywnie lepiej niż spółki z rynku amerykańskiego czy niemieckiego, ze względu na to, że na warszawskiej giełdzie jest więcej podmiotów z klasycznej gospodarki.

"Choć mamy pozytywne nastawienie do S&P 500 i DAX-a, to ze względu na rotację sektorową, ze spółek wzrostowych w stronę spółek wartościowych, rynki wschodzące tj. GPW powinny zachowywać się lepiej" - ocenił.

"Moimi faworytami z GPW są branże, które na koronakryzysie ucierpiały najmocniej. Mając nadzieję na powrót do przedcovidowej normalności, od kilku miesięcy stawiam na odbicie banków, przemysłu ciężkiego, sektora paliwowego, branży turystycznej oraz spółek odzieżowych. Pomimo widocznego ostatnio odbicia na akcjach z tych sektorów, nie widać jeszcze zmęczenia inwestorów tą strategią. W myśl dobrze znanego giełdowego powiedzenia +trend is your friend+ to odbicie spółek z branż poszkodowanych w trakcie pandemii może być kontynuowane" - powiedział.

"Warto także zwrócić uwagę na to, że na GPW mamy coraz więcej podmiotów związanych z handlem elektronicznym. Pandemia przyspieszyła rozwój krajowego rynku e-commerce o ok. cztery lata. Pole do wzrostu tego rynku w Polsce jest nadal duże, a branży towarzyszy pozytywny sentyment" - dodał. (PAP Biznes)

