Kolejny dom maklerski dołącza do przeciągania liny i kusi klientów promocją

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas przedstawiło promocję dla klientów, którzy zdecydują się przenieść do niego swoje rachunki. Oferta ma przyciągnąć inwestorów, którzy korzystali do tej pory z usług kończącego działalność BM BPS.

fot. Ralf Geithe / / Shutterstock

Wszystkie osoby, które zdecydują się przenieść rachunki do BM BNP Paribas, mogą zrobić to całkowicie bezkosztowo. Dom maklerski obiecuje również zwolnić klientów z opłaty za przechowywanie aktywów na 24 miesiące od założenia rachunku. BNP Paribas standardowo zwalnia z niej rachunki, które przechowują polskie papiery wartościowe do kwoty 300 tys. złotych. Za trzymanie zagranicznych akcji i ETF-ów pobiera natomiast 0,2% rocznie od wartości posiadanych instrumentów.

Biuro Maklerskie BNP Paribas obniży również prowizje do:

0,16% - na akcje i certyfikaty notowane na GPW,

0,15% - na obligacje GPW,

0,3% - na rynki zagraniczne.

Nowe stawki będą obowiązywać przez 24 miesiące od otwarcia rachunku osoby, które przeniosą się do BNP Paribas z innego domu maklerskiego. Promocja jest więc skierowana przede wszystkim do klientów Biura Maklerskiego Banku BPS, który wypowiedział im umowy pod koniec września po 15 latach działalności.

BPS mógł pochwalić się najniższymi prowizjami na zakup akcji na GPW, które były ustalone na minimum 3 zł, a procentowo 0,16%. BNP Paribas wyrównuje więc swoja promocją jego warunki, tak samo jak wcześniej zrobiły to Noble Securities, jak i BM BOŚ. Oba domy maklerskie usiłują przyciągnąć do siebie klientów BM BPS również innymi zachętami. BOŚ zapewnia im darmowy pakiet Zielony1 do 30 czerwca 2024 roku oraz możliwość darmowego przeniesienia papierów wartościowych do innego domu maklerskiego, jeśli jego oferta nie spełni oczekiwań. Noble Securities dorzuca w zestawie możliwość skorzystania z doradztwa finansowego (od 5000 zł).

BM BNP Paribas kusi klientów BPS możliwością dalszego korzystania ze znanej im platformy Sidoma On-line (to samo zapewnia również Noble Securities) oraz bezpłatne doradztwo inwestycyjne GOinvest do końca 2024 r. Promocja znoszącą opłatę za usługę została wprowadzona już wcześniej w połowie września i skorzystać mogą z niej nie tylko byli posiadacze kont w BM Banku BPS. Warunkiem jest posiadanie na rachunku 50 tys. zł.

W ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego GOinvest licencjonowani doradcy inwestycyjni BM BNP Paribas wysyłają klientom comiesięczny raport z konkretnymi informacjami o tym w jaki produkt i kiedy zainwestować. Rekomendacje są dopasowane do profilu inwestora, opracowanego na podstawie ankiety MiFID.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że na promocji BM BNP Paribas skorzystają najbardziej osoby zainteresowane zagranicznymi instrumentami. Bez niej prowizja wynosi tutaj 0,95%. Za jej procentową obniżką do 0,3% nie idzie jednak zmniejszenie minimalnej opłaty, która wynosi 20 EUR od zlecenia.

Pomimo obniżki wciąż nie jest to najniższa stawka na rynku. DM BOŚ, mBank oraz Alior pobierają za zlecenia na zagranicznych giełdach prowizję w wysokości 0,29%, a PKO i Pekao nawet niższe, ale przy wyższej od trójki wymienionych opłacie minimalnej. XTB nie pobiera opłat od handlu akcjami i ETF-ami do kwoty 458 tys. zł miesięcznego obrotu.

Najniższe prowizje na GPW oferują aktualnie w ramach promocji dla byłych klientów BM BPS: DM BOŚ, Noble Securities oraz BNP Paribas. Wynosi ona 0,16%. Poza wspominaną promocją handel polskimi akcjami odbywa się na podobnych warunkach w większości domów maklerskich, a standardowa prowizja to 0,39%.

Poza tym, żeby uruchomić dostęp do rynków zagranicznych, klient musi także odwiedzić wcześniej oddział banku. Zlecenia na zagranicę mogą być składane wyłącznie telefonicznie. Poza tym BNP Paribas posiada jedną z najuboższych ofert na zagraniczne akcje i ETF-y spośród polskich domów maklerskich (udostępnia ok. 150 instrumentów).

