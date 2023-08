BM BNP Paribas: Tematy na 2023 to obligacje skarbowe EM, chińskie akcje i srebro

Tematami inwestycyjnymi na pozostałą część 2023 roku mogą być obligacje skarbowe rynków wschodzących, chińskie akcje oraz srebro - uważają analitycy BM BNP Paribas Bank Polska. Wszystkie one miały słabe wyniki w 2021 i 2022, ale są czynniki dające podstawę do poprawy nastawienia wobec nich.

"Historia pokazuje, że utrzymujące się przez 2-3 lata z rzędu słabe zachowanie danego rynku akcji lub innych klas aktywów mogą następnie doprowadzić do dwucyfrowych stóp zwrotu w kolejnym roku. Trzy obiecujące regiony/klasy aktywów, które osiągnęły słabe wyniki zarówno w 2021 r., jak i 2022 r., to chińskie akcje, obligacje skarbowe rynków wschodzących oraz srebro" - napisano w raporcie Biura Maklerskiego BNP Paribas z 8 sierpnia zatytułowanym "Tematy inwestycyjne 2023".

"W każdym przypadku widzimy silne czynniki fundamentalne, które stanowią podstawę do poprawy nastawienia inwestorów" - dodano.

Jak dotąd w 2023 r. odbicie gospodarcze Chin po ponownym otwarciu było niejednolite. Analitycy oczekują jednak, że chińskie władze wprowadzą kolejne środki stymulujące, aby wesprzeć m.in. rynek nieruchomości i popchnąć chiński wzrost ponownie w kierunku oficjalnego celu 5 proc. r/r.

Globalne inwestycje w transformację energetyczną i wzrost popytu na pojazdy elektryczne są kluczowymi czynnikami, które mogą napędzać akcje chińskich spółek.

Analitycy BM BNP Paribas nadal zalecają ekspozycję na obligacje skarbowe rynków wschodzących, biorąc pod uwagę rentowność indeksu Bloomberg EM Bond (w walucie lokalnej) na poziomie 7,4 proc. oraz potencjał aprecjacji walut rynków wschodzących w ślad za spadkiem inflacji.

Mające miejsce na przestrzeni poprzednich kwartałów silne wzrosty rentowności oraz rozszerzenie spreadów kredytowych na globalnych rynkach obligacji przełożyło się na powstanie nowych okazji inwestycyjnych w obrębie tych aktywów.

W wyniku serii szybkich i agresywnych podwyżek stóp procentowych przez banki centralne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i strefie euro, stopy procentowe znalazły się na najwyższych poziomach od lat 2007-2008. Przełożyło się to na zwiększenie atrakcyjności instrumentów rynku pieniężnego takich jak fundusze gotówkowe i lokaty bankowe, które przyciągnęły inwestorów o niskiej tolerancji do ryzyka.

"Powyższe podejście ma sens w krótkim terminie, czyli tak długo jak instrumenty rynku pieniężnego są w stanie oferować wyższe stopy zwrotu, jednak inwestorzy powinni zacząć brać pod uwagę rosnące ryzyko reinwestycji. Wraz ze spadkiem wskaźników inflacji, banki centralne mogą zacząć w 2024 r. obniżać stopy procentowe, aby wspierać rozwój gospodarczy" - napisano w komentarzu BM BNP Paribas.

Zdaniem analityków, inwestorzy charakteryzujący się niskim apetytem na ryzyko mogą zainteresować się dostępnymi poziomami rentowności do wykupu poprzez krótkoterminowe obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym ze Stanów Zjednoczonych (rentowność ok. 5,5 proc.), obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym ze strefy euro (rentowność ok. 4,7 proc.) oraz obligacje skarbowe z rynków wschodzących (rentowność ok. 7,4 proc.).

"W przypadku krajowych obligacji skarbowych podtrzymujemy obecnie nasze neutralne nastawienie, czyli preferujemy dług o średnim terminie zapadalności (duration) od 3 do 5 lat. Zwracamy jednak uwagę, że krajowy rynek obligacji skarbowych zachowywał się w ostatnich miesiącach znacznie lepiej względem rynków bazowych, co może przybliżać nas do momentu korekty i realizacji zysków na obligacjach" - napisano w raporcie.

Analitycy BM BNP Paribas zakładają, że przyszłoroczne poziomy rentowności obligacji 10-letnich będą niższe od obecnych. W rezultacie ceny obligacji skarbowych oraz korporacyjnych, w szczególności tych o ratingu inwestycyjnym, powinny wzrosnąć.

"Przejście poza szczyt inflacji będzie oznaczać naszym zdaniem stopniowe osłabienie się amerykańskiego dolara w horyzoncie kolejnego roku. Rynki akcji państw rozwijających się, w tym Polska, często w takiej sytuacji zaczynają zachowywać się relatywnie lepiej względem rynków państw rozwiniętych" - napisano w raporcie.

Na trendzie dezinflacji oraz niższych stopach proc. korzystać powinny również spółki z segmentu value i quality. Dobrym przykładem pozostaje sektor dóbr luksusowych, który charakteryzuje się mocną rentownością oraz wysokimi przepływami pieniężnymi.

Postrzegają też transformację energetyczną jako kluczowy czynnik napędzający popyt na srebro, biorąc pod uwagę jego kluczową rolę w produkcji paneli słonecznych, na które popyt gwałtownie rośnie.

Czynnikiem ryzyka w powyższym temacie pozostaje utrzymanie się inflacji na wyższych poziomach przez dłuższy czas. Może to być spowodowane np. ponownym wzrostem cen surowców, dalszymi zaburzeniami w łańcuchach dostaw czy efektem tzw. drugiej rundy. W takim scenariuszu banki centralne byłby zmuszone utrzymywać wysoki poziom stóp procentowych przez dłuższy czas, co ciążyłoby notowaniom zarówno na rynku długu, jak i instrumentom udziałowym.

Analitycy BM BNP Paribas zwracają uwagę, że czarne łabędzie w postaci trzech fal pandemii Covid-19, agresji zbrojnej na Ukrainę oraz zmiany klimatyczne zmieniły światową gospodarkę. Wcześniejsze niedoinwestowanie w dywersyfikację dostępnych źródeł surowców przełoży się na wzrost ich cen w przyszłości. Rosnące anomalie pogodowe powodujące powodzie i susze zwracają uwagę na potrzebę zabezpieczenia dostępności wody i pożywienia.

"Odpowiedź na napięcia geopolityczne oraz rosnące niedobory surowców energetycznych i pozostałych materiałów, pojawiała się w postaci produkcji towarów opartej na nearshoringu i bezpieczeństwie technologicznym. Wykładniczy wzrost obserwowany w sektorze odnawialnej energii i popytu na pojazdy z napędem elektrycznym zwracają uwagę na zapotrzebowanie na metale wykorzystywane do produkcji baterii takie jak miedź, cynk, nikiel czy lit. Ponadto, kraje z Ameryki Południowej i Azji specjalizujące się w produkcji tych metali, wprowadziły nowe restrykcje co do ich produkcji i eksportu" - napisano w raporcie.

Wymienione czynniki mogą przełożyć się na wzrost cen tych surowców, w przypadku niedoboru ich podaży w najbliższej przyszłości. Wzrost w przechodzeniu przedsiębiorstw na oferowanie swoich usług w modelach opartych o technologie chmurowe, a także wzrost liczby ataków hakerskich i żądania okupów od wielkich sieci IT, przekładają się na rosnący popyt na rozwiązania i usługi związane z cyberbezpieczeństwem.

Głównym czynnikiem ryzyka oddziałującym na zyski spółek surowcowych byłaby globalna recesja uderzająca w popyt na materiały i surowce energetyczne, co przełożyłoby się na spadki cen tych aktywów.

Zdaniem BM BNP Paribas, w długim terminie powyższe trendy wydają się być niezagrożone, a ekspozycję na opisane trendy daje przede wszystkim rynek akcji.

W ocenie analityków, niepewność geopolityczna i gospodarcza pozostaje wysoka. Potencjalne czynniki niepewności obejmują m.in. wyczekiwaną recesję w Stanach Zjednoczonych, zbliżające się wybory na Tajwanie oraz w USA, trwającą wojnę na Ukrainie oraz niepewność co do ścieżki stóp proc. w największych gospodarkach.

"Kombinacja niepewności co do poziomu stóp procentowych, wysokiej inflacji, obaw przed recesją oraz bessy na światowych rynkach akcji w 2022 r. wyzwoliła środowisko o dużej zmienności. Jednocześnie powyższe otoczenie stworzyło większe możliwości wykorzystania rozwiązań strukturyzowanych z wykorzystaniem różnych klas aktywów (obligacji, walut, surowców oraz akcji)" - napisano w raporcie.

"W otoczeniu podwyższonej niepewności preferujemy dywersyfikację oraz strategie o niskiej zmienności, co pozwala na ograniczenie ryzyka portfela" - dodano.

