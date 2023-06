Otwieramy rachunek maklerski w BM Alior Banku. Opis krok po kroku

Ile trwa założenie rachunku maklerskiego w Alior Banku i jak wygląda procedura dołączania do jego klientów? Z tego tekstu dowiesz się o niezbędnych formalnościach, opisuję też zakładanie konta krok po kroku oraz dzielę się swoją opinią.

fot. rafapress / / Shutterstock

Według danych z maja 2023 roku z usług maklerskich Alior Banku korzysta aktualnie 90 tys. klientów. W zeszłym miesiącu razem ze mną do ich grona dołączyło jeszcze 160 osób. W ramach testu postanowiłem założyć konta we wszystkich najpopularniejszych polskich domach maklerskich. Podsumowanie wniosków na temat tego procesu znajdziesz w tym miejscu, tymczasem przejdźmy do bohatera odcinka.

Jeżeli posiadasz konto bankowe w Alior Banku, rachunek maklerski otworzysz tu za pomocą kilku kliknięć i przejścia przez ankietę MiFID, która sprawdzi twoje doświadczenie oraz wiedzę związaną z inwestowaniem na rynkach. Wystarczy przejść do sekcji “inwestycje” w górnym pasku menu po zalogowaniu się do swojego konta.

Alior Bank

Nie jestem klientem Alior Banku, więc w moim przypadku proces otwierania rachunku maklerskiego zajał więcej czasu. Po pierwsze, żeby zrobić to online, musiałem założyć tu konto bankowe. Nie ma innej możliwości. To częsty schemat wśród domów maklerskich należących do banków. Wyjątkami są m.in. Bossa i mBank. Bez dalszych wstępów przejdźmy do samej procedury.

Rachunek maklerski w Alior Banku krok po kroku

Żeby założyć rachunek maklerski online, trzeba otworzyć najpierw konto w Alior Banku. Jest to bardzo szybki i prosty proces. Po uzupełnieniu podstawowych danych należy wybrać jeden z trzech sposobów potwierdzenia tożsamości. Można zrobić to poprzez:

Przelew weryfikacyjny z innego banku na kwotę 1 PLN (zostanie zwrócony);

Wizytę kuriera (otwarte w ten sposób konto jest objęte miesięcznym limitem transakcji do 10 000 zł, który można zwiększyć odwiedzając placówkę banku);

Video selfie korzystając z aplikacji mobilnej (przy tej opcji nowe konto ma na starcie miesięczny limit transakcji do 60 000 zł).

Alior Bank

Wybrałem pierwszą opcję. Wpisałem numer konta, z którego przyjdzie przelew, pobrałem wszystkie dokumenty oraz regulaminy i zostałem przekierowany do jego wykonania. Po przesłaniu 1 złotego otrzymałem maila z informacją, że moje konto zostanie aktywowane do 7 dni, jednak niecałą minutę później dostałem potwierdzenie jego założenia. Dane do logowania przyszły w opisie przelewu na 1 grosz nadesłanego przez Alior na rachunek bankowy, z którego zweryfikowałem konto. Całość zajęła około 20 minut.

Po udanym dołączeniu do grona klientów przeszedłem do sekcji “inwestycje” i składania wniosku o założenie rachunku maklerskiego. Wszystko zaczęło się od wypełnienia ankiety MiFID. Alior Bank pyta w niej o doświadczenie na rynku oraz sprawdza podstawową wiedzę na temat produktów inwestycyjnych (pytania są proste).

Alior Bank

Po ukończeniu ankiety otrzymałem informację zwrotną, czyli ocenę adekwatności usług. Później mogłem pobrać umowę oraz pakiet dokumentów i regulaminów (m.in wykaz opłat i prowizji). To tyle, jeśli chodzi o formalności. Na maila otrzymałem potwierdzenie założenia rachunku maklerskiego.

Po zalogowaniu się do Alior Banku rachunek maklerski jest dostępny od razu po przejściu do zakładki “inwestycje”. Zlecenie można złożyć, wyszukując nazwę polskiej lub zagranicznej spółki albo przechodząc do różnych tematycznych koszyków akcji.

Zakładanie konta maklerskiego w Alior Banku: podsumowanie

Ponieważ przedstawiam tu moje prywatne wrażenia, muszę napisać, że moim zdaniem Alior oferuje jedną z najwygodniejszych i najszybszych metod otwarcia rachunku maklerskiego. Nie licząc czasu spędzonego na czytaniu umów, od wejścia na stronę banku do etapu, na którym mogę składać zlecenia, minęło 30 minut.

Nawet będąc zmuszonym założyć w Aliorze normalne konto bankowe (co można traktować jako minus), przeszedłem przez ten proces błyskawicznie. Nie wiem, czy czas weryfikacji jest taki sam w przypadku każdego klienta: u mnie trwało to minutę. Pomysł potwierdzenia tożsamości przy użyciu przelewu oceniam jako bardzo dobry.

Oczywiście o otwarciu rachunku maklerskiego nie powinna decydować łatwość, z jaką można to zrobić. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim warunki, ofertę, opłaty czy niezawodność. O tym, jak współpracuje się z samą aplikacją, napiszę w kolejnej części mojego testu domów maklerskich.