BIK: w sierpniu wartość pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe wzrosła o 96,3 proc.

W sierpniu 2021 r., w porównaniu do sierpnia 2020 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o 96,3 proc., w ujęciu liczbowym udzielono ich o 73,3 proc. więcej – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej w poniedziałkowym komunikacie.

Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w sierpniu 2021 r. 736 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 272,1 tys. sztuk w ujęciu liczbowym. Średnia wartość nowo udzielonej w sierpniu 2021 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 347 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2020 r. o 10,4 proc. – wskazano w komunikacie.

BIK podał, że w sierpniu 2021 r. 42,2 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 11 proc. sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 42,6 proc. liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 9,5 proc. udział w sprzedaży.

W komunikacie stwierdzono także, że w sierpniu 2021 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały dodatnie dynamiki. Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do sierpnia 2020 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: niskokwotowe do 500 zł (+120,6 proc.) oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł: (+102,0 proc.). W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się również pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+122,2 proc.) oraz niskokwotowe do 500 zł (+88,1 proc.).

„Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2021 r. to 4,548 mld zł – kwota wyższa o 50,7 proc. w zestawieniu do analogicznego okresu 2020 r. Nadal jednak, wartość tegorocznej sprzedaży po ośmiu miesiącach br. jest niższa o 3,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2019” – napisano w komunikacie BIK. (PAP)

