Stopy procentowe, KNF, wojna. Odpływ na rynku kredytów hipotecznych

W marcu br. w porównaniu z marcem 2021 r. udzielono o 27,2 proc. kredytów mniej; z kolei w porównaniu do lutego 2022 r. w marcu br. banki udzieliły o 21,1 proc. więcej takich kredytów - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Jak wynika z Newslettera kredytowego Biura Informacji Kredytowej, w marcu 2022 w porównaniu z marcem ub.r. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano bardzo duży spadek liczby udzielonych kredytów: -27,2 proc. Również w ujęciu wartościowym dynamika jest ujemna: -18,2 proc. W marcu 2022 r. średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 345,02 tys. zł i była wyższa w ujęciu rocznym o 12,2 proc., co według BIK odpowiada w przybliżeniu średniej rocznej dynamice wzrostu cen nieruchomości.

Biuro wskazuje, że przy analizie sytuacji w poszczególnych przedziałach kwotowych określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, w okresie styczeń-marzec 2022 r. widać duże zróżnicowanie. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, dotyczyły jedynie kredytów z przedziału powyżej 500 tys. zł - w ujęciu liczbowym +24,1 proc., a w wartościowym +29,3 proc. W pozostałych przedziałach zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dynamiki są ujemne.

"Dla kredytów mieszkaniowych marzec, podobnie jak luty 2022 r., był bardzo słaby. Jest to spowodowane przede wszystkim spadkiem liczby osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w styczniu 2022 r., co było kontynuacją trendu obserwowanego już od kwietnia zeszłego roku" - wskazał główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w Newsletterze.

Jego zdaniem trend spadkowy popytu na kredyty mieszkaniowe zaczął się jeszcze przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych.

"Co ciekawe w lutym br. liczba wnioskujących wzrosła, a w marcu tego roku przekroczyła nawet 53 tys., ustalając drugi w ostatnich 10 latach rekordowy wynik. Co jest ważne w perspektywie akcji kredytowej w kwietniu, bo kwiecień może być całkiem udanym miesiącem pod względem zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów" - ocenił.

Jak dodał, ostatnia z sześciu podwyżek stóp procentowych - z kwietnia - nie znalazła jeszcze swojego odzwierciedlenia w samej akcji kredytowej.

"Podwyżki stóp procentowych obniżyły zdolność kredytową. Do tego dochodzą działania KNF, które również negatywnie wpłyną na zdolność kredytową. A 24 lutego br. doszedł jeszcze jeden element - niepewność związana z wojną w Ukrainie. Czynnik ten wprowadza niepewność, a banki w takich warunkach zazwyczaj bardziej restrykcyjnie podchodzą do udzielania kredytów, w szczególności długoterminowych" - podkreślił.

Według danych BIK w porównaniu do lutego 2022 r. w marcu br. kredyty mieszkaniowe odnotowały duży wzrost: o 21,1 proc. w ujęciu liczbowym i 20,2 proc. w wartościowym.

"W mojej opinii kolejne miesiące będą jednymi z najciekawszych w całej historii polskiego rynku kredytów mieszkaniowych. Marcowy bardzo dobry wynik dotyczący liczby osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, który zapewne pozytywnie wpłynie na akcję kredytową w kwietniu i maju, może być już ostatnim pozytywnym akcentem na rynku kredytów mieszkaniowych w bieżącym cyklu" – dodał Rogowski.

Jeśli chodzi o jakość portfela kredytów mieszkaniowych, to w ocenie BIK w ostatnich 12 miesiącach (od marca 2021 r. do marca 2022 r.) polepszyła się ona nieznacznie.

W odniesieniu do innych kredytów, z danych BIK wynika, że w porównaniu do lutego br. w marcu banki udzieliły więcej i na wyższą wartość wszystkich produktów kredytowych. Najwyższy miesięczny wzrost, poza kredytami mieszkaniowymi, odnotowały m.in. kredyty gotówkowe: liczbowo o 14,0 proc. i wartościowo o 17,2 proc.

Z kolei w porównaniu do marca 2021 r. w marcu br. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej tylko kredytów gotówkowych - o 0,2 proc.

Spadek o 41,6 proc. odnotowały limity w kartach kredytowych. Najmniejszy spadek odnotowały kredyty ratalne - o 9,9 proc. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość we wszystkich produktach kredytowych. Najwięcej, o 20,0 proc., spadła wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych. Kredyty ratalne spadły o 11,1 proc., a gotówkowe o 1,1 proc.

W pierwszym kwartale 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ujemne dynamiki odnotowały karty kredytowe - spadek o 36,0 proc. w ujęciu liczbowym oraz o 17,0 proc. w ujęciu wartościowym.

Natomiast dodatnie dynamiki zanotowano w przypadku kredytów ratalnych: +9,2 proc. oraz +2,5 proc., a także kredytów gotówkowych +7,0 proc. oraz +5,0 proc.

W ocenie ekspertów BIK, na tle wszystkich produktów kredytowych, dynamiki liczby i wartości kredytów gotówkowych rok do roku trzeba interpretować w miarę pozytywnie. Tym bardziej, że marzec zeszłego roku był najlepszy od początku pandemii, nie wystąpił więc - jak w lutowej akcji kredytowej - efekt niskiej bazy.

"Pierwszy kwartał br. na rynku kredytów gotówkowych należał do w miarę udanych. Pomimo podwyżek stóp procentowych, które spowodowały, że stopy procentowe wróciły do poziomu sprzed dziewięciu lat, a rynek oczekuje dalszych podwyżek, to kredyty gotówkowe odnotowały w ujęciu rok do roku dodatnie dynamiki. W mojej opinii to jednak nie tylko wysokość stóp procentowych będzie determinować zainteresowanie kredytami gotówkowym w najbliższych miesiącach, lecz dalszy przebieg wojny w Ukrainie i związane z tym nastroje społeczne. Przy ich pogorszeniu można spodziewać się spadków w kolejnych miesiącach br." – uważa główny analityk Biura Informacji Kredytowej, cytowany w Newsletterze.

Według BIK w przypadku kredytów ratalnych w marcu 2022 r. wystąpiły ujemne dynamiki rok do roku - w ujęciu wartościowym -11,1 proc. i liczbowym -9,9 proc. Jednak zarówno liczba, jak i wartość udzielonych kredytów ratalnych w pierwszym kwartale tego roku jest wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału zeszłego roku – odpowiednio o 9,2 proc. oraz 2,5 proc.

Średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w marcu 2022 r. to 4622 zł i jest ona niższa niż w marcu rok temu o 1,3 proc. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość zaciągniętego w marcu br. kredytu to 22 tys. 647 zł – to spadek o 1,3 proc. w stosunku do marca 2021 r.

W ocenie BIK poziom ryzyka kredytowego kredytów ratalnych i gotówkowych jest nadal bezpieczny.

Jeśli chodzi o karty kredytowe, to według eksperta BIK już przed pandemią nastąpił ich regres, a COVID-19 przyśpieszył ich zmierzch.

W marcu 2022 r. banki wydały 38,9 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 339 mln zł.

"W marcu 2022 r., pomimo efektu niskiej bazy sprzed roku, nadal mamy w ujęciu liczbowym ujemną dynamikę, która wynosi -41,6 proc. Również w ujęciu wartościowym mamy ujemną dynamikę: -20,0 proc." - podkreślił Rogowski z BIK.

autorka: Małgorzata Werner-Woś