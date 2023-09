BIK: Duże cięcie stóp proc. zwiększy popyt na kredyty i... ceny nieruchomości

Mocne cięcie stóp procentowych, w połączeniu z programem "Bezpieczny kredyt 2-proc.," stanowią mocny impuls popytowy na rynku mieszkaniowym; spowoduje to wzrost cen nieruchomości, w szczególności na rynku wtórnym - ocenił dla PAP Biznes główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

"Obniżka stóp procentowych o 75 pb to wielkie zaskoczenie. Rynek oczywiście spodziewał się obniżki już od kilku miesięcy, co było widać w kwotowaniu przyszłych stóp procentowych w kontraktach FRA, a także po zachowaniu WIBORu zarówno 3-, jak i 6-miesięcznego, ale konsensus rynkowy przewidywał spadek stóp o 25 pb. Mocniejszy ruch, o 75 pb, to duży szok rynkowy dla inwestorów" - powiedział Rogowski.

"To oczywiście zwiększy popyt na kredyty – obniżka stóp powoduje zwiększenie zdolności kredytowej, a co za tym idzie – zwiększenie dostępności po stronie popytowej, głównie w aspekcie kredytów długoterminowych mieszkaniowych" - dodał.

W środę Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie obniżyła stopy procentowe o 75 pb., w tym referencyjną do 6,0 proc. Rynek spodziewał się cięcia o 25 pb. do 6,50 proc. dla głównej stopy.

W ocenie Rogowskiego, mocna obniżka stóp procentowych, w połączeniu z programem "Bezpieczny kredyt 2-proc." stanowią mocny impuls popytowy na rynku mieszkaniowym, co może spowodować wzrost cen nieruchomości, w szczególności na rynku wtórnym.

"Już teraz mamy mocny impuls popytowy na rynku, wynikający z programu 'Bezpieczny kredyt 2-proc.' Jeżeli teraz dołożymy impuls popytowy spowodowany tak mocnym spadkiem stóp procentowych, to popyt na kredyty będzie bardzo duży i często nie będzie mógł być zrealizowany – na rynku pierwotnym nie ma odpowiednich zasobów. Akcja kredytowa może się zatem przesunąć na rynek wtórny – trzeba się spodziewać mocnego wzrostu cen nieruchomości na rynku wtórnym" - powiedział Rogowski.

"Kredyt 2-proc. powoduje zarówno wzrost popytu beneficjentów, którzy mogą starać się o kredyt w tym programie i spełniają wszelkie kryteria, jak i swego rodzaju efekt 'przyspieszenia decyzji' u osób, które formalnie nie mogą być jego beneficjentami. Osoby, które odkładały decyzję o zakupie mieszkania, obawiając się wzrostu cen, przyspieszają decyzję, jeszcze bardziej zwiększając popyt. Jeśli stymuluje się część rynku, przy bardzo nieelastycznej stronie podażowej, to ceny na rynku pierwotnym muszą wzrosnąć" - dodał.

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wprowadziła ona program "Pierwsze Mieszkanie", na który składają się system dopłat do kredytu na zakup pierwszego lokum ("bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat) i konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym.

Patrycja Sikora (PAP Biznes)

