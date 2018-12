BGŻ: w przyszłym roku ceny żywności nieznacznie wzrosną

Ceny detaliczne żywności w Polsce w 2019 r. będą przeciętnie o 2,0-3,5 proc. wyższe rdr - wynika z prognoz Banku BGŻ BNP Paribas. Z analiz ekonomistów wynika, że najmocniej podrożeją produkty zbożowe i warzywa, tańsze zaś powinny być masło, nabiał i owoce.

"Ceny detaliczne żywności w Polsce w 2019 r. będą przeciętnie o 2,0-3,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Oznacza to, że skala zmian cen może być podobna do tej z 2018 r., kiedy to ceny żywności wzrosły średnio o ok. 2,7 proc." - napisano w raporcie.

"Poza produktami zbożowymi i warzywami polowymi, których wyższe ceny będą przede wszystkim rezultatem mniejszej podaży surowca, podwyżek należy spodziewać się głównie w przypadku produktów przetworzonych. Wzrost ich cen będzie generowany wzrostem płac, kosztów energii i transportu na każdym etapie łańcucha sektora rolno-spożywczego. Należy też pamiętać, że prognozy odnoszą się do cen detalicznych, uwzględniających marże sklepów, z której przedsiębiorstwa handlowe muszą pokryć koszty swojej działalności, w tym wynagrodzenia pracowników" - dodano.

W raporcie zaznaczono, że kategorią żywności, która w 2019 r. podrożeje najbardziej, będą produkty zbożowe - ich ceny detaliczne mogą być przeciętnie o ok. 6-7 proc. wyższe rdr.

"Niższe o 11 proc. zbiory pszenicy w Unii Europejskiej spowodowane letnią suszą w wielu krajach Wspólnoty, a także mniejsze zbiory tego zboża w Rosji i na Ukrainie wpłynęły na wzrosty cen pszenicy, która jest podstawnym surowcem wykorzystywanym w przemyśle młynarskim. Na początku grudnia 2018 r. ceny skupu pszenicy w Polsce były aż o ponad 20 proc. wyższe niż przed rokiem i dynamika ta może utrzymać się do końca sezonu" - napisano.

"Znajdzie to odzwierciedlenie w wyższych niż przed rokiem cenach mąki, szczególnie w pierwszej połowie 2019 r. Ponadto należy zauważyć, że w sektorze produkcji pieczywa udział kosztów pracy jest jednym z największych w przemyśle spożywczym. W związku z przewidywanym dalszym wzrostem wynagrodzeń w Polsce będzie to kolejny czynnik kosztowy, który może znaleźć odzwierciedlenie w finalnej cenie produktu" - dodano.

BGŻ prognozuje, że w 2019 r. przeciętne ceny warzyw będą o ok. 3-5 proc. wyższe niż w 2018 r., z kolei owoce mogą być o ok. 2-3 proc. tańsze.

"Z uwagi na nieurodzaj w Polsce i UE, droższe niż w 2018 r., szczególnie w pierwszej jego połowie, będą warzywa polowe, tj. marchew, cebula oraz ziemniaki. Z analizy Banku BGŻ BNP Paribas, wynika też, że ceny pietruszki w tym okresie mogą być wręcz rekordowe. Natomiast dynamika wzrostu cen pozostałych warzyw nie powinna być aż tak znacząca" - napisano.

"Z kolei ceny owoców krajowych, jak i cytrusowych, będą w pierwszej połowie roku niewątpliwie pod presją wysokiej podaży w Europie. (...) Przy sprzyjających warunkach pogodowych należy również zakładać, że zbiory owoców krajowych w 2019 r. będą znaczące, co również będzie sprzyjać niskim cenom detalicznym w drugiej połowie roku. W rezultacie owoce w 2019 r. mogą być o ok. 2-3 proc. tańsze niż w 2018 r." - dodano.

Z analizy BGŻ wynika ponadto, że w przyszłym roku potanieją jaja i masło.

"Z uwagi na normalizację sytuacji na rynku unijnym, zdecydowanie, bo o ponad 15 proc. tańsze powinny być jaja. Obniżki cen masła mogą natomiast przekroczyć 10 proc. W ostatnim kwartale 2018 r., za sprawą większej produkcji mleka i w konsekwencji masła w Nowej Zelandii, która jest jego największym eksporterem, ceny masła na rynkach światowych zaczęły spadać. Efekty tych obniżek na polskich półkach sklepowych będziemy mogli zaobserwować już na początku 2019 r." – powiedział cytowany w raporcie Paweł Wyrzykowski, ekspert ds. analiz sektorowych i rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Z szacunków ekonomistów wynika też, że w 2019 r. ceny mięsa wieprzowego będą niższe, zdrożeją natomiast wędliny.

"Ceny mięsa wieprzowego, szczególnie w pierwszej połowie 2019 r., prawdopodobnie będą nieznacznie niższe niż przed rokiem. Wynika to z większego uboju trzody, a co za tym idzie wyższej podaży surowca, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach UE. Jednocześnie średnie ceny mięsa drobiowego i wołowiny mogą odnotować nieznaczny wzrost" - napisano.

"Większych podwyżek, w ujęciu średniorocznym o ponad 3 proc, należy spodziewać się w przypadku wędlin. Tu zadecydują czynniki pozasurowcowe – wspomniane wcześniej wysokie koszty pracy i energii, ale też rosnąca zamożność konsumentów, sięgających coraz częściej po produkty wysokogatunkowe i zwracających uwagę na skład artykułów spożywczych" - dodano.

W 2019 r. ceny cukru powinny utrzymywać się na stabilnym poziomie. (PAP Biznes)

