BGŻ BNP Paribas zwolni do 2,2 tys. osób; rezerwa na pokrycie kosztów zwolnień 128,5 mln zł

BGŻ BNP Paribas planuje zwolnienia grupowe, które do 2020 roku obejmą do 2,2 tys. pracowników i szacuje wysokość rezerwy na pokrycie kosztów redukcji zatrudnienia i zamknięcia oddziałów na odpowiednio ok. 128,5 mln zł i 28,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Rezerwa ta obciąży wynik banku w IV kwartale 2018 roku.

Bank podał, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w następstwie przeniesienia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska na Bank BGŻ BNP Paribas.

Bank poinformował, że zakończył negocjacje z organizacjami związkowymi i zawarł porozumienie w związku z procesem zwolnień grupowych. Zwolnienia te zostaną przeprowadzone w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku i obejmą nie więcej niż 2.200 pracowników banku.

Bank podał, że strony porozumienia uzgodniły także m.in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki uczestnictwa pracowników w programach dobrowolnych odejść, warunki odpraw i dodatkowych odszkodowań dla pracowników oraz warunki relokacji.

"Przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych wraz z optymalizacją sieci oddziałów jest elementem działań zmierzających do osiągnięcia synergii kosztowych wynikających z transakcji (...)" - napisano w komunikacie.

Bank szacował wcześniej, że synergie kosztowe przed opodatkowaniem wyniosą łącznie 500 mln zł w latach 2019-2021.

W kwietniu Bank BGŻ BNP Paribas podał, że kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska od Raiffeisen Bank International AG za 3,25 mld zł.

Działalność podstawowa obejmuje MŚP, bankowość korporacyjną, działalność detaliczną oraz Private Banking z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, ekspozycji na farmy wiatrowe oraz innych wybranych ekspozycji bankowości korporacyjnej.

Transakcja zostanie przeprowadzona w drodze podziału Raiffeisen Bank Polska przez wydzielenie i przejęcie działalności podstawowej przez Bank BGŻ BNP Paribas.

Zakończenie transakcji planowane jest w IV kwartale 2018 r. Fuzja operacyjna przewidywana jest w 2019 roku.

O tym, że bank nie wyklucza zwolnień pisaliśmy na początku listopada: BGŻ BNP Paribas nie wyklucza zwolnień po fuzji z Raiffeisenem.

(PAP Biznes)

seb/ osz/